زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا صباح اليوم.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، نقلاً عن هيئة الطوارئ التركية، أن مركز الزلزال وقع في ضاحية بازاجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وأشار بيان الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وذكرت أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، مشيرةً إلى أن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.
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