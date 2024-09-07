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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا

9/7/2024 5:14:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا صباح اليوم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، نقلاً عن هيئة الطوارئ التركية، أن مركز الزلزال وقع في ضاحية بازاجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، مشيرةً إلى أن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

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