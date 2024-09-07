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ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند غداً

9/7/2024 5:14:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي.

ويبحث سموّه، خلال الزيارة، مع كبار المسؤولين في الهند، سُبل تعزيز فرص التعاون المشترك في القطاعات الحيوية الاقتصادية المختلفة، والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الإستراتيجية من تطور خلال الفترة الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ويرافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في زيارته إلى الهند، وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة.

كما سيحضر سموّه عدداً من الفعاليات التي تعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.

MENAFN07092024000110011019ID1108647214

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