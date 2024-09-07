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النيابة العامة توضح عقوبة السب باستخدام وسائل التقنية

9/7/2024 5:14:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

وبينت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أنه «يعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي».

وأضافت أنه «إذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».

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