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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

9/7/2024 4:58:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) --

السابع من سبتمبر

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1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن العلم الوطني للكويت على أن يرفع على جميع الدوائر والمؤسسات.
1964 - الكويت تنضم إلى المنظمة العربية للعلوم الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة من جامعة الدول العربية.
1990 - الكويت توقع اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في نوفمبر لعام 1989.
2011 - الرامي طلال الرشيدي يحقق المركز الأول في مسابقة (تراب) لفئة الناشئين ضمن مشاركته في بطولة العالم الكبرى لرماية الأطباق الطائرة في بلغراد.
2017 - الكويت توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون الجمركي المشترك مع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون الفني بين البلدين على هامش الزيارة الرسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
2019 - وفاة النائب الأسبق مشاري العصيمي عن عمر ناهز 70 عاما وكان قد انتخب عضوا في مجلس الأمة في فصوله التشريعية 1992 و1996 و1999. (النهاية)



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