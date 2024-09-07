حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 9 (كونا) --
السابع من سبتمبر
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1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن العلم الوطني للكويت على أن يرفع على جميع الدوائر والمؤسسات.
1964 - الكويت تنضم إلى المنظمة العربية للعلوم الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة من جامعة
الدول العربية.
1990 - الكويت توقع اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في نوفمبر لعام 1989.
2011 - الرامي طلال الرشيدي يحقق المركز الأول في مسابقة (تراب) لفئة الناشئين ضمن مشاركته في بطولة العالم الكبرى لرماية الأطباق الطائرة في بلغراد.
2017 - الكويت توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون الجمركي المشترك مع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون الفني بين البلدين على هامش الزيارة الرسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
2019 - وفاة النائب الأسبق مشاري العصيمي عن عمر ناهز 70 عاما وكان قد انتخب عضوا في مجلس الأمة في فصوله التشريعية 1992 و1996 و1999. (النهاية)
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