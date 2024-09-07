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منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود دولة الكويت في التوعية بمرض (دوشين)

9/7/2024 4:58:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أشادت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت بالجهود التي تبذلها دولة الكويت في سبيل التوعية بمرض (دوشين) الذي يتسبب في ضمور العضلات بمختلف المحافل بهدف دعم التقدم في مجالات العلاج والرعاية للمرض الوراثي.
جاء ذلك في بيان أصدره ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة الكويت الدكتور أسد حفيظ بمناسبة احياء اليوم العالمي للتوعية بمرض (دوشين) الذي يصادف السابع من سبتمبر من كل عام.
وذكر البيان أن دولة الكويت لعبت دورا بارزا في الترويج للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض (دوشين) في مختلف المحافل بما في ذلك الأمم المتحدة في نيويورك بهدف تعزيز الفهم العميق للاضطرابات الجينية النادرة وتشجيع التشخيص المبكر ودعم التقدم في مجالات العلاج والرعاية.
وأكد أن هذه الجهود تتجاوز الحدود الوطنية حيث تنضم الكويت إلى المجتمع الدولي في السعي لتحسين حياة الأفراد المصابين بهذا المرض والأمراض الجينية المماثلة التي رغم أنها نادرة فإنها تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة وتفرض تكاليف صحية كبيرة.
ووصف ممثل المنظمة الأممية الدكتور أسد حفيظ اليوم العالمي للتوعية بالمرض بأنه فرصة حيوية لتضخيم أصوات المتأثرين به مؤكدا التزام المنظمة كعضو في المجتمع الأممي بالعمل مع الكويت والدول الأعضاء الأخرى لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتشخيص المبكر ودعم التقدم العلاجي لضمان حصول جميع العائلات المتأثرة على الدعم الذي تحتاجه.
وأضاف حفيظ أن الشعار هذا العام (ارفع صوتك من أجل دوشين) يسلط الضوء على أهمية تعزيز أصوات المصابين بدوشين وأمراض الديستروفين الأخرى كما يدعو إلى العمل للدفاع عن حقوقهم وضمان إدماجهم ورعايتهم بما يكفل حصولهم على الدعم والرعاية اللذين يستحقونهما.
وتواصل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية العمل بشكل تعاوني مع الدول الأعضاء لتعزيز الوعي وتقديم أفضل الممارسات التوجيهية ودمج احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في السياسات الصحية وغير الصحية من خلال العمل الجماعي والالتزام المستدام.
ويعد مرض دوشين لضمور العضلات مرضا وراثيا ينتقل بين الأجيال ويصيب الذكور في الغالب حيث يظهر هذا المرض في حوالي 1 من كل 3500 مولود حي كما يقدر أن عدد المرضى حول العالم قد يصل إلى نصف مليون حالة في الوقت الحالي. (النهاية)

ع ع / ط م ا



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