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بريطانيا: تمديد برنامج تدريب المجندين الأوكرانيين إلى نهاية 2025

9/7/2024 4:58:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم السبت تمديد برنامج تدريب المجندين الأوكرانيين الى نهاية العام المقبل على الاقل.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن برنامج التدريب الذي يستمر خمسة اسابيع يركز على تعليم المجندين الجدد المهارات الأساسية لاستخدام الأسلحة وتقديم الإسعافات الاولية إضافة إلى تكتيكات المراقبة والتعايش في البيئات الصعبة.
واعتبر البيان تمديد برنامج التدريب عاما آخر على الاقل بعد ان كان من المقرر له ان ينتهي آخر العام الحالي يظهر مدى التزام المملكة المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة "العدوان الروسي".
يذكر ان بريطانيا قامت منذ بداية الحرب الروسية - الاوكرانية بتدريب اكثر من 45 الف جندي وضابط أوكراني من مختلف القطاعات العسكرية كما تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار امريكي). (النهاية)

م ر ن / م ع ح ع



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