بريطانيا: تمديد برنامج تدريب المجندين الأوكرانيين إلى نهاية 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم السبت تمديد برنامج تدريب المجندين الأوكرانيين الى نهاية العام المقبل على الاقل.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن برنامج التدريب الذي يستمر خمسة اسابيع يركز على تعليم
المجندين الجدد المهارات الأساسية لاستخدام الأسلحة وتقديم الإسعافات الاولية إضافة إلى تكتيكات المراقبة والتعايش في البيئات الصعبة.
واعتبر البيان تمديد برنامج التدريب عاما آخر على الاقل بعد ان كان من المقرر له ان ينتهي آخر العام الحالي يظهر مدى التزام المملكة المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة "العدوان الروسي".
يذكر ان بريطانيا قامت منذ بداية الحرب الروسية - الاوكرانية بتدريب اكثر من 45 الف جندي وضابط أوكراني من مختلف القطاعات العسكرية كما تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار امريكي). (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
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