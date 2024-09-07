سعر برميل النفط الكويتي ينخفض سنتا واحدا ليبلغ 64ر74 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 64ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 65ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63ر1 دولار لتبلغ 06ر71 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48ر1 دولار لتبلغ 67ر67 دولار.
وقررت يوم أمس الأول دولة الكويت وسبع دول أخرى من تحالف (أوبك +) تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام وذلك لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر المقبل.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان أن ذلك جاء عقب اجتماع افتراضي عقدته دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والجزائر إلى جانب روسيا وكازاخستان.
ونقل البيان عن الدول المشاركة في الاجتماع تأكيدها عزمها الجماعي على الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية.
وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأول إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس الماضي.
وذكرت بيانات صادرة عن الإدارة أن مخزونات الخام هبطت 9ر6 مليون برميل إلى 3ر418 مليون برميل في الأسبوع مبينة أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1ر1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس الماضي. (النهاية)
خ م / ط م ا
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