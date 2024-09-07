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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض سنتا واحدا ليبلغ 64ر74 دولار

9/7/2024 4:58:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 64ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 65ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63ر1 دولار لتبلغ 06ر71 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48ر1 دولار لتبلغ 67ر67 دولار.
وقررت يوم أمس الأول دولة الكويت وسبع دول أخرى من تحالف (أوبك +) تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام وذلك لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر المقبل.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان أن ذلك جاء عقب اجتماع افتراضي عقدته دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والجزائر إلى جانب روسيا وكازاخستان.
ونقل البيان عن الدول المشاركة في الاجتماع تأكيدها عزمها الجماعي على الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج التطوعية.
وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأول إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس الماضي.
وذكرت بيانات صادرة عن الإدارة أن مخزونات الخام هبطت 9ر6 مليون برميل إلى 3ر418 مليون برميل في الأسبوع مبينة أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1ر1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس الماضي. (النهاية)

خ م / ط م ا



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