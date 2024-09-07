الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: 10256 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسياتهم الأصلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم السبت تعديل أوضاع 10256 شخصا من هذه الفئة الى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن 6054 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم الى الجنسية السعودية و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها.
وأوضح ان 868 شخصا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية و131 الى الجنسية الإيرانية و53 شخصا الى الجنسية الأردنية فضلا عن 1962 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم الى جنسيات اخرى.
وأضاف ان هذه الإحصاءات تخص الافراد الذين لديهم وثائق تخص الاب أو الجد أو الشخص نفسه ولا تشمل من لديهم أقارب اخرين مثبتين الجنسية.
ودعا العميد الوهيب الراغبين بتعديل أوضاعهم الى مراجعة الجهاز المركزي بمقر في منطقة (الشرق) تشجيعا لهم على تسوية اقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الاقامة السارية في دولة الكويت. (النهاية)
ح م د / ط م ا
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