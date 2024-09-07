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انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجزائر

9/7/2024 4:58:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجزائر اليوم السبت والتي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي يسعى إلى ولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وتشير بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقدر بنحو 24 مليون شخص بينهم 47 بالمئة إناثا و53 بالمئة ذكورا.
كما يتنافس في الانتخابات المرشحان عن حزب (جبهة القوى الاشتراكية) يوسف أوشيش وعن (حركة مجتمع السلم) عبدالعالي شريف بالإضافة إلى المرشح الحر تبون.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق استعدادها التام لتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب.
وانطلقت عملية التصويت للجزائريين بالخارج يوم الاثنين الماضي في 117 لجنة (18 لجنة بفرنسا و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية و22 بالدول العربية و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا).
وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج إذ شهدت مكاتب التصويت بالعديد من الدول تجاوبا وإقبالا واضحا لاسيما من فئة الشباب والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات في الخارج.
وأعلن الرئيس الجزائري الحالي تبون نهاية مارس الماضي قراره تقليص ولايته الانتخابية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر بعدما كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
كما أصدر تبون في يونيو الماضي مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة. (النهاية)

م ع ح ع



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