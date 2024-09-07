انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجزائر اليوم السبت والتي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي يسعى إلى ولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وتشير بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقدر بنحو 24 مليون شخص بينهم 47 بالمئة إناثا و53 بالمئة ذكورا.
كما يتنافس في الانتخابات المرشحان عن حزب (جبهة القوى الاشتراكية) يوسف أوشيش وعن (حركة مجتمع السلم) عبدالعالي شريف بالإضافة إلى المرشح الحر تبون.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق استعدادها التام لتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب.
وانطلقت عملية التصويت للجزائريين بالخارج يوم الاثنين الماضي في 117 لجنة (18 لجنة بفرنسا و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية و22 بالدول العربية و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا).
وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج إذ شهدت مكاتب التصويت بالعديد من الدول تجاوبا وإقبالا واضحا لاسيما من فئة الشباب والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات في الخارج.
وأعلن الرئيس الجزائري الحالي تبون نهاية مارس الماضي قراره تقليص ولايته الانتخابية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر بعدما كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
كما أصدر تبون في يونيو الماضي مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة. (النهاية)
م ع ح ع
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