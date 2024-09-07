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رئيس الأركان يتفقد عددا من الوحدات والمواقع العسكرية للاطلاع على الجاهزية القتالية والإدارية

9/7/2024 4:58:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين صباح اليوم السبت بزيارات تفقدية إلى عدد من الوحدات والمواقع العسكرية اطلع خلالها على الجاهزية القتالية والإدارية واستمع إلى إيجاز حول مجريات سير العمل.
وأكد الفريق المزين حسب بيان صحفي لرئاسة الأركان خلال زياراته التفقدية للوحدات والمواقع العسكرية ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية.
كما أعرب الفريق المزين عن تقديره للجهود التي يبذلها منتسبو مختلف وحدات الجيش لتنفيذ المهام الموكلة لهم مؤكدا أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن. (النهاية)

ع ح ك‏ / ط م ا



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