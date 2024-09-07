رئيس الأركان يتفقد عددا من الوحدات والمواقع العسكرية للاطلاع على الجاهزية القتالية والإدارية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 9 (كونا) -- قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين صباح اليوم السبت بزيارات تفقدية إلى عدد من الوحدات والمواقع العسكرية اطلع خلالها على الجاهزية القتالية والإدارية واستمع إلى إيجاز حول مجريات سير العمل.
وأكد الفريق المزين حسب بيان صحفي لرئاسة الأركان خلال زياراته التفقدية للوحدات والمواقع العسكرية ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية.
كما أعرب الفريق المزين عن تقديره للجهود التي يبذلها منتسبو مختلف وحدات الجيش لتنفيذ المهام الموكلة لهم مؤكدا أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن. (النهاية)
ع ح ك / ط م ا
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