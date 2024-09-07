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اقتصاديون يؤكدون ضرورة تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي

9/7/2024 4:56:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مصنعون ومصدرون أن الأردن ودول الاتحاد الأوروبي لديهم الإمكانيات الكبيرة لتعزيز التعاون والتبادل التجاري، إلا أن العديد من الفرص التصديرية للمملكة قيمتها أكثر من 600 مليون دولار لا زالت غير مستغلة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد تواجه تحديات تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وعدم وجود دعم حكومي للمشاركة في المعارض الدولية، إضافة الى اختلاف وتعدد المعايير والمقاييس والمواصفات المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، وضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة.

وأضافوا أن الاستفادة من الشراكات التجارية الأردنية مع الاتحاد الأوروبي تأتي من خلال تعزيز الجهود التسويقية للمنتجات الأردنية في دول الاتحاد، والتركيز على تنويع الصادرات الوطنية والتوسع نحو قطاعات جديدة، والعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة وتدريبهم للمنافسة في السوق الأوروبي.

ودعوا لمنح السفارات الأردنية دورا أكبر في تسويق وترويج المنتجات الوطنية في الاتحاد، وتعزيز الاتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية، وبناء علاقات تشابكية قوية دائمة مع المشترين الأوروبيين، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، 200 مليون دينار، فيما وصلت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى 1.4 مليار دينار.

أما عن حجم التبادل التجاري، فقد وصلت بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 1.6 مليار دينار، مقابل 1.573 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2023.

الخضري: ضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الصادرات الأردنية تواجه العديد من التحديات في الوصول لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، وتختلف طبيعة هذه التحديات حسب عدة عوامل أبرزها تحديات على المستوى الكلي للتجارة الخارجية، وتحديات حسب قطاعات صناعات بحد ذاتها.

وأضاف أن التحديات تتمثل في التشدد في تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وطلب استخدام شهادة (EURO1) كمتطلب أساس وصعوبة تعبئة بياناتها، لعدم وجود توعية كافية فيما يتعلق بهذه الشهادة لدى عدد كبير من الشركات الصناعية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

واشار إلى عدم قدرة الشركات الأردنية على الحصول على المعلومات الدقيقة التي تبين الفرص التصديرية في الأسواق الأوروبية من قبل العديد من المصدرين الأردنيين واستغلالها، لعدم القدرة على الإيفاء باشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه والمواد الغذائية والاستهلاكية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الخضري أن الاتحاد الأوروبي يفرض شهادات صحية متشددة ومتطلبات متعلقة بالجودة على المنتجات الزراعية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ما يشكل عوائق غير جمركية أمام المصدرين الأردنيين، والاشتراطات البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المستوردات وخصوصاً البصمة الكربونية التي سيبدأ تطبيقها بحلول عام 2026 وفرضها بشكل كلي بداية من عام 2030، والتي تجبر الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي على ممارسات التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات.

وبين الخضري أن هناك تحديات تكمن كذلك في ضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة، وعدم معرفة المصدرين الأردنيين بالقوانين والتشريعات الأوروبية النافذة، والمنافسة الحادة مع دول مجاورة للاتحاد الأوروبي تمتلك الخبرات المتراكمة في التعامل مع الأسواق الأوروبية مثل (قبرص، تركيا، المغرب العربي ودول أوروبا الشرقية سابقا)، وفرض قيود متشددة على تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجاتها.

وقال إنه حسب خريطة الفرص التصديرية الصادرة عن مركز التجارة العالمي، فإن الأردن يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة في الاتحاد الأوروبي بما يزيد عن 612 مليون دولار، مضيفا أن قطاع صناعة الألبسة الجاهزة يعد أكثر القطاعات الصناعية التي لديها فرص تصديرية غير مستغلة في السوق الأوروبي وخصوصاً صناعة (الجينز والبلوفر) بفرص غير مستغلة تصل لحوالي 55 مليون دولار، فيما تصل حجم الفرص غير المستغلة لمنتج (حمض فوسفوريك واحماض بولي فوسفوريك) لما يزيد على 49 مليون دولار.

وأضاف أنه يمكن اعتبار قطاع الصناعات الدوائية أكثر القطاعات الصناعية التي تمتلك فرصا للتطور في السوق الأوروبي بحجم فرص تصديرية غير مستغلة تزيد عن 21 مليون دولار، وذلك للتطور الكبير الذي يحققه القطاع سواء من ناحية متطلبات التصدير وشهادات مطابقة معتمدة وغيرها من المتطلبات.

وأشار الخضري إلى أنه على الرغم من مرور ما يقارب الثمانية أعوام على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلا أن حجم استفادة المصدرين الأردنيين منه ما تزال متواضعة، حيث لم تتجاوز الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي 580 مليون دولار خلال العام الماضي 2023.

وبين أن هذه الصادرات لا تزيد على 5 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن أكثر من نصفها تتركز في ثلاثة أسواق رئيسية فقط وهي؛ هولندا، واسبانيا، وبلجيكا، كما أن نصف هذه الصادرات هي في قطاعي الاسمدة والألبسة.

وأشار إلى أن هذا يدل على أن عددا قليلا من المنشآت الصناعية استطاعت الاستفادة من هذه الاتفاقية لوجود عدد من التحديات على رأسها؛ تحقيق المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المفروضة على بعض المنتجات الأردنية.

وأكد أن تعزيز الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي، يتطلب تحسين قدرة المنتجات الوطنية على الاستفادة من الشراكات التجارية واستغلال الفرص التصديرية وتوفير نظام تتبع بقطاع الصناعات الغذائية، لتوضيح سلاسل القيمة التي يمر بها المنتج الوطني خلال العملية الإنتاجية من خلال شهادات موثوقة ومعتمدة.

وشدد الخضري على ضرورة التركيز على بناء علاقات تشابكية قوية دائمة مع المشترين الأوروبيين، وذلك من خلال تحسين مستوى التشبيك بين الصناعيين المحليين والمشترين الأوروبيين، والمشاركة في المعارض والأحداث التجارية الأوروبية، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين.

القطان: تفعيل مهام الملحقين التجاريين لتسويق الأردن
من جانبه، قال أمين سر جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس فواز القطان، إن أبرز التحديات في زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي يعود لضعف منافسة المنتج المحلي بالسوق العالمية لارتفاع كلف الإنتاج وبخاصة الطاقة التي تشكل حوالي 30 بالمئة من كلفة المنتج وهي نسبة مرتفعة، مطالبا بمنح الموافقات للمنشآت الصناعية بإنتاج الطاقة المطلوبة للاستهلاك الصناعي.

وأضاف أن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة دراسة وتعديلات لمصلحة الأردن بما فيها القواعد الخاصة بتبسيط قواعد المنشأ والتعامل مع المنتجات الأردنية بشكل عادل فيما يخص الموافقات الفنية وكذلك اشتراطات العمالة من اللاجئين، إضافة إلى العمالة المدربة والتي تشكل تحديا مهما للصناعة والقطاعات الأخرى، وحصول المنشآت الصناعية على الشهادات المعتمدة للسوق الأوروبية وكذلك الشهادات الخاصة بالمنشأة سواء إدارية وفنية.

ولفت الى عدم وجود دعم حكومي للاشتراك بالمعارض الخارجية، ما يسهم بفتح الأسواق بالدول الأوروبية، إلى جانب تحديات متعلقة بالتمويل والدعم الحكومي للتصدير، وعدم استقرار القوانين والتعليمات والأنظمة الخاصة بالاستثمار لسنوات عديدة حتى يكون المستثمر قادرا على عمل دراسات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.

وأكد أن تطوير الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي يتطلب إيجاد أعمال وجهود فاعلة للسفارات الأردنية بدول الاتحاد وتفعيل المهام للملحقين التجاريين لتسويق الأردن بجميع المجالات، والمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص بعمل المؤتمرات الاقتصادية ومنها المشاركة مع جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا).

وبين المهندس القطان أن (جيبا)، تقوم بتنظيم المؤتمرات واستضافة الوفود الاقتصادية التجارية لترويج الأردن اقتصادياً من خلال اتفاقيات مع المناطق الاقتصادية المختلفة والتنموية، وكذلك إرسال الوفود الاقتصادية الى دول الاتحاد وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من البرامج المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك المنح المتوفرة التي لا يتم متابعتها بشكل يستفاد منه.

الرجبي: ارتفاع تكاليف الشحن العالمي وعدم استقرارها
من جهته، رأى صاحب شركة التقنية العربية للصناعات البلاستيكية (TOP) مجاهد الرجبي ان من أهم التحديات التي تواجه المصدرين عند التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، تكاليف الشحن المرتفعة والمتغيرة حسب الأوضاع العالمية، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بتأخير الشحنات او تلفها، والجودة والمعايير الاوروبية الصارمة المتعلقة بالجودة والسلامة والتعبئة والتغليف.

وقال "يجب أن تتوافق مع المعايير الاوروبية سواء من حيث المواد المستخدمة او التصميم، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن ما قد يجعل المنتجات الاردنية اقل تنافسية من حيث السعر مقارنة بالمنتجات المحلية او من دول أخرى".

وأضاف الرجبي ان هناك العديد من المجالات والقطاعات في الأردن لديها فرص للتوسع في السوق الأوروبية بمقدمتها المستحضرات الطبية والتجميلية التي تعتمد على مكونات طبيعية مثل البحر الميت والتي تلقى اقبالا كبيرا بالسوق الأوروبية، والمنتجات الزراعية كالتمور والزيتون والفواكه والخضروات، والصناعات البلاستيكية وأثاث الحدائق البلاستيكية.

وبين أنه يمكن تحسين قدرة الأردن على الاستفادة من الشراكات التجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال عدة استراتيجيات والتي تعزز من تنافسية المنتجات الاردنية منها؛ العمل على تحسين وتعزيز الاتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية.

وأشار الرجبي كذلك الى أهمية تنظيم بعثات تجارية واستكشاف أسواق جديدة، واستخدام المنصات الرقمية للترويج للمنتجات الأردنية في أوروبا والمشاركة في المعارض الدولية، وتوفير حوافز مالية للشركات المصدرة إلى أوروبا مثل دعم تكاليف الشحن، إضافة إلى تحسين سلاسل الإمداد وتطويرها بما يضمن توصيل المنتجات الاردنية إلى أوروبا بسرعة وكفاءة وتقليل تكاليف الشحن.

العيد: تعدد المعايير والمقايس والمواصفات المطبقة أوروبيا
من جانبها، قالت مالكة مصنع جمان للمستحضرات الصيدلانية ومواد التجميل الدكتورة رشا العيد، أن التحديات تكمن في ارتفاع تكاليف الشحن، واختلاف وتعدد المعايير والمقاييس والمواصفات المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن صناعة مواد التجميل ومنتجات البحر الميت لديها سوق واعدة ومميزة كما انها تمتلك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها في الاتحاد.

وأكدت العيد أن تحسين وزيادة التبادل التجاري يتطلب المشاركة في المعارض الدولية لتسليط الضوء على المنتجات الأردنية، وتقديم الدعم والتنسيق اللازم من قبل الحكومة للمشاركة في هذه المعارض كونها تحتاج إلى تكاليف مرتفعة، ما يسهم بتعزيز التبادل بين الأردن والاتحاد الأوروبي.-(بترا)

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