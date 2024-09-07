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الفلسطيني خليلية بطلا لسباق الدفع الرباعي الثالث ومجموعة برو والمهيرات بطلا لـ سيمي برو ومامكيغ بطلا للهواة

9/7/2024 4:56:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- فاز السائق الفلسطيني وسام خليلية وملاحه مواطنه سري حنظل (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة ‏الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏‏‎‏"، والتي أقيمت الجمعة في منطقة بانوراما البحر الميت، وفاز السائق وليد المهيرات (الأردن) وملاحه ناصر الخلايلة (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق طارق مامكيغ (الأردن) وملاحه ينال كازان (الأردن) - (تويوتا تاكوما)، بلقب مجموعة الهواة، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن .‏
وسجل للمشاركة في السباق 26 سائقا من الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة ‏لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
واقيم ضمن السباق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي – مجموعة الهواة.
وشهد السباق في جولاته منافسات قوية بين السائقين وسام خليلية (فلسطين) وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر)، وأمجد حننة (فلسطين) وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو)، وفراس الموسى (الأردن) وملاحه حسام الجوري (الأردن) - (تويوتا فور رنر)، وعبد الله حيمور (الأردن) وملاحه حسين الحداد (الأردن) - (نيسان باترول)، وثابت المهيرات (الأردن) وملاحه محمد المهيرات (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، ومعاذ سليحات (الأردن) وملاحه زيد شابسوغ (الأردن) - (تويوتا لاند كروز)، وراكان الثوابي (الأردن) وملاحه صبحي التميمي (الأردن) - (نيسان باترول)، ومعن النهار (الأردن) وملاحه فارس نفش (الأردن) - (رينج روفر كلاسيك)، ووليد مهيرات (الأردن) وملاحه ناصر الخلايلة (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، ومحمد أبو عواد (الأردن) وملاحه أمجد العجل (الأردن) - (سوزوكي ساموراي)، وسعد الهناندة (الأردن) وملاحه محمد الزعبي (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، وعبد الرحمن مبارك (الأردن) وملاحه إسماعيل المغربي (الأردن) - (تويوتا فور رنر)، وطارق مامكيغ (الأردن) وملاحه ينال كازان (الأردن) - (تويوتا تاكوما)، حمزة باجا (الأردن) وملاحه عبد الحميد بزادوغ (الأردن) - (جيب غراند شيروكي)، ومهند عبد الله (الأردن) وملاحه إلياس شواش (الأردن) (جيب غراند شيروكي).
‏وفي نهاية المنافسة في الجولات فاز السائق الفلسطيني وسام خليلية وملاحه مواطنه سري حنظل - (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة ‏الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏‏‎‏".
-‏‎ ‎الترتيب العام ومجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎
المركز الأول: وسام خليلية (فلسطين) وملاحه سري حنظل ( فلسطين) - (جيب رانجلر(.
المركز الثاني: أمجد حننة (فلسطين) وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو).
المركز الثالث: وفراس الموسى (الأردن) وملاحه حسام الجوري (الأردن) - (تويوتا فور رنر).
‏- الترتيب العام لمجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎
المركز الأول: وليد المهيرات (الأردن) وملاحه ناصر الخلايلة (الأردن) - (تويوتا هايلوكس).
المركز الثاني : سعد الهناندة (الأردن) وملاحه محمد الزعبي (الأردن) - (تويوتا هايلوكس).
المركز الثالث: عبد الرحمن مبارك (الأردن) وملاحه إسماعيل المغربي (الأردن) - (تويوتا فور رنر).
‏- الترتيب العام لمجموعة الهواة
المركز الأول: طارق مامكيغ (الأردن) وملاحه ينال كازان (الأردن) - (تويوتا تاكوما).
المركز الثاني : حمزة باجا (الأردن) وملاحه عبد الحميد بزادوغ (الأردن) - (جيب غراند شيروكي).
المركز الثالث: مهند عبد الله (الأردن) وملاحه إلياس شواش (الأردن) (جيب غراند شيروكي).

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