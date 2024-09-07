الفلسطيني خليلية بطلا لسباق الدفع الرباعي الثالث ومجموعة برو والمهيرات بطلا لـ سيمي برو ومامكيغ بطلا للهواة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- فاز السائق الفلسطيني وسام خليلية
وملاحه مواطنه سري حنظل (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة
الأردن لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو "PRO"،
والتي أقيمت الجمعة في منطقة بانوراما البحر الميت، وفاز السائق وليد المهيرات
(الأردن) وملاحه ناصر الخلايلة (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، بلقب مجموعة سيمي برو "SEMI PRO"، وفاز السائق طارق مامكيغ (الأردن) وملاحه ينال كازان (الأردن) -
(تويوتا تاكوما)، بلقب مجموعة الهواة، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن .
وسجل للمشاركة في السباق 26 سائقا من
الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة
لأفضل 15 نتيجة.
واقيم ضمن السباق منافسات الجولة الثالثة
والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي –
مجموعة الهواة.
وشهد السباق في جولاته منافسات قوية بين
السائقين وسام خليلية (فلسطين) وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر)، وأمجد
حننة (فلسطين) وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو)، وفراس الموسى
(الأردن) وملاحه حسام الجوري (الأردن) - (تويوتا فور رنر)، وعبد الله حيمور
(الأردن) وملاحه حسين الحداد (الأردن) - (نيسان باترول)، وثابت المهيرات (الأردن)
وملاحه محمد المهيرات (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، ومعاذ سليحات (الأردن) وملاحه
زيد شابسوغ (الأردن) - (تويوتا لاند كروز)، وراكان الثوابي (الأردن) وملاحه صبحي
التميمي (الأردن) - (نيسان باترول)، ومعن النهار (الأردن) وملاحه فارس نفش
(الأردن) - (رينج روفر كلاسيك)، ووليد مهيرات (الأردن) وملاحه ناصر الخلايلة
(الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، ومحمد أبو عواد (الأردن) وملاحه أمجد العجل (الأردن)
- (سوزوكي ساموراي)، وسعد الهناندة (الأردن) وملاحه محمد الزعبي (الأردن) -
(تويوتا هايلوكس)، وعبد الرحمن مبارك (الأردن) وملاحه إسماعيل المغربي (الأردن) -
(تويوتا فور رنر)، وطارق مامكيغ (الأردن) وملاحه ينال كازان (الأردن) - (تويوتا
تاكوما)، حمزة باجا (الأردن) وملاحه عبد الحميد بزادوغ (الأردن) - (جيب غراند
شيروكي)، ومهند عبد الله (الأردن) وملاحه إلياس شواش (الأردن) (جيب غراند شيروكي).
وفي
نهاية المنافسة في الجولات فاز السائق الفلسطيني وسام خليلية وملاحه مواطنه سري
حنظل - (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات
الدفع الرباعي والمجموعة برو "PRO".
- الترتيب العام ومجموعة برو "PRO"
المركز الأول: وسام خليلية (فلسطين)
وملاحه سري حنظل ( فلسطين) - (جيب رانجلر(.
المركز الثاني: أمجد حننة (فلسطين) وملاحه
عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو).
المركز الثالث: وفراس الموسى (الأردن)
وملاحه حسام الجوري (الأردن) - (تويوتا فور رنر).
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الترتيب العام لمجموعة سيمي برو "SEMI
PRO"
المركز الأول: وليد المهيرات (الأردن)
وملاحه ناصر الخلايلة (الأردن) - (تويوتا هايلوكس).
المركز الثاني : سعد الهناندة (الأردن)
وملاحه محمد الزعبي (الأردن) - (تويوتا هايلوكس).
المركز الثالث: عبد الرحمن مبارك (الأردن)
وملاحه إسماعيل المغربي (الأردن) - (تويوتا فور رنر).
-
الترتيب العام لمجموعة الهواة
المركز الأول: طارق مامكيغ (الأردن)
وملاحه ينال كازان (الأردن) - (تويوتا تاكوما).
المركز الثاني : حمزة باجا (الأردن)
وملاحه عبد الحميد بزادوغ (الأردن) - (جيب غراند شيروكي).
المركز الثالث: مهند عبد الله (الأردن) وملاحه
إلياس شواش (الأردن) (جيب غراند شيروكي).
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