تركيا تمنع بث مسلسل يوناني تعتزم «نتفليكس» عرضه

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال المجلس إن ((العمل المعني سيتم إدراجه فقط في فهرس (نتفليكس) للدولة التي تم بثه فيها سابقاً (اليونان)، ولن يتم تضمينه في فهرس تركيا، ولا أي دولة أخرى))، مضيفاً: ((توصلنا إلى توافق)) مع المنصة الأميركية حول هذا الموضوع.

ولم تتمكن ((وكالة الصحافة الفرنسية)) من التواصل مع شركة ((نتفليكس)) على الفور.



وانتقد المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري التركي مسلسل ((فاماغوستا))، الذي يتناول الأحداث التي أدت إلى تقسيم الجزيرة المتوسطية قبل 50 عاماً، عادّاً أنه ((يشوّه صورة)) تركيا وجيشها. وجزيرة قبرص مقسمة منذ الغزو التركي لشطرها الشمالي في 20 يوليو (تموز) 1974، رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف توحيد البلاد مع اليونان.



وتمارس جمهورية قبرص، المعترف بها دولياً، سلطتها فقط على الشطر الجنوبي من الجزيرة الذي تفصله منطقة عازلة، تسيطر عليها الأمم المتحدة، عن جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد، ولا تعترف بها سوى أنقرة. وتصف تركيا الغزو بأنه ((عملية سلام)) في قبرص هدفها حماية القبارصة الأتراك.



ونددت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي، بمسلسل ((فاماغوستا))، وقالت في بيان، إنه ((يخدم الدعاية السوداء للإدارة القبرصية اليونانية بجنوب قبرص)).-(وكالات)