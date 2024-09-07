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وزيرة الثقافة ترعى انطلاق المؤتمر التأسيسي لـدارة الشعراء

9/7/2024 4:56:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ينطلق في الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت 7/9/2024 في المركز الثقافي الملكي، المؤتمر التأسيسي لدارة الشعراء الأردنيين، ويستمر ثلاثة أيام مشتملًا على أوراق نقدية ونقاشات حول القصيدة العربية ومواضيع الاشتباك مع قصيدة النثر، بالإضافة إلى تخصيص أمسيات شعرية متنوعة لضيوف المؤتمر العرب وعدد من الشعراء الأردنيين.

وبالمناسبة، قال رئيس دارة الشّعراء الأردنيين الشاعر تيسير الشماسين“إنّ الدارة هي فكرة التقت عليها إرادة الشّعراء على الساحة الأردنية منذ سنوات حتّى أينعت في مطلع العام الماضي و كبرت قبل أوانها، وجُلّ غاياتها تنحصر تحت تأطير المشهد على السّاحة الأردنيّة والمحافظة على الموروث الشّعري العربي. وأضاف الشماسين:“وما كانت الفكرة لتنضج لولا الدّعم منقطع النّظير من وزيرة الثّقافة هيفاء النّجار التي لم تألُ جهدًا في دعم رؤى وتطلعات الدارة”.

وينطلق حفل الافتتاح في الحادية عشرة من صباح السبت 7/9/2024 في المركز الثقافي الملكي، بعرض فيلم تعريفي عن دارة الشعراء بعنوان“النشأة والطموح”، وكلمة لرئيس الدارة الشاعر تيسير الشماسين، وعرض فيلم عن شخصية المؤتمر التكريمية الشاعر حيدر محمود، كما يلقي الشاعر الدكتور محمد المحاسنة قصيدة تكريمية عن شخصية المؤتمر، ليتحدث الشاعر حيدر محمود في كلمة له بهذه المناسبة، في حفل الافتتاح الذي تديره الشاعرة وفاء جعبور.

ويتواصل المؤتمر في الثانية عشرة والنصف ظهر السبت في المركز الثقافي الملكي، بأوراق عمل نقدية حول“القصيدة العربية إلى أين”، وورقة يقدمها الشاعر الدكتور عطا الله الحجايا، وورقه يقدمها الشاعر الدكتور علاء جانب من مصر، وورقه للشاعر الدكتور محمد حمود البغيلي من الكويت، في الجلسه التي يديرها وزير الثقافة الأسبق الشاعر الدكتور صلاح جرار.

وتتواصل فعاليات المؤتمر في السادسة والنصف مساءً في دائرة المكتبة الوطنية، بجلسة تشارك فيها الشاعرة الدكتورة إيمان عبدالهادي، والشاعر العراقي عمر السراي، والشاعر المصري الدكتور علاء جانب، والشاعر محمد خضير، والشاعر الكويتي الدكتور محمد حمود البغيلي، والشاعر محمد العموش، بإدارة الأديب قاسم الدراغمة.

أما فعاليات اليوم الثاني 8/9/2024 فتنطلق في الحادية عشرة صباحًا في دائرة المكتبة الوطنية، وتتضمن أوراق عمل نقدية حول حدود الاشتباك بين الشعر والنثر، ويشارك فيها الشاعر الدكتور بكر السواعدة، والشاعر عمر السراي، والشاعر الدكتور محمد محاسنة، فيما يدير الجلسة نائب رئيس دارة الشعراء الأردنيين الشاعر الدكتور علي غبن.

كما يستمر المؤتمر في جلسته الثانية في الثانية عشرة والنصف بدائرة المكتبة الوطنية، بمشاركة الشعراء: عاقل الخوالدة، وعمر السراي، ومحمد الفراية، ومحمد كنعان، ومحمد المجالي، ويدير الأمسية حسن النبراوي.
أمّا الجلسة المسائية لليوم الثاني فتكون في دائرة المكتبة الوطنية، بمشاركة الشعراء: حسام شديفات، والدكتور علاء جانب، وصيام المواجدة، وعضيب عضيبات، والدكتور علي غبن، وتدير الأمسية الشاعرة ريما البرغوثي.

ويشارك في فعاليات اليوم الثالث 9/9/2024 في العاشرة صباحًا في المركز الثقافي الملكي، كلٌّ من الشعراء: زياد السعودي وعلي الفاعوري والدكتور محمد حمود البغيلي، ويدير الأمسية الشاعر شفيق العطاونة، ثم يعلن اختتام أعمال المؤتمر من قبل رئيس دارة الشعراء تيسير الشماسين، ليصار إلى تكريم الضيوف والشخصيات المؤثرة وداعمي الدارة والمشاركين في المؤتمر، من قبل وزيرة الثقافة.

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