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7 طرق سهلة لتعزيز مستويات الطاقة بشكل طبيعي

9/7/2024 4:56:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف فريق من خبراء الصحة عن سبع طرق بسيطة لتعزيز مستويات الطاقة لدينا بشكل طبيعي، دون الاعتماد على الكافيين.

واستشارت مجلة My Weekly العديد من المتخصصين في مجال الصحة للكشف عن هذه الخطوات العملية التي يمكن الالتزام بها بسهولة لتحسين مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، بغض النظر عن السبب الكامن وراء التعب، بما في ذلك قلة النوم.

1. فكر في السعرات الحرارية اليومية
اقترح الدكتور جيف فوستر، المدير الطبي في co، اختيار أطعمة مثل العصيدة أو البيض في الصباح قبل الاستمتاع بغداء مليء بالألياف والدهون الجيدة والبروتين، مثل الدجاج أو الحساء.

2. اشرب الماء
قد يبدو الأمر بديهيا، لكن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يستنزف طاقتك، حيث يقدر الأطباء أن ذلك مرتبط بنسبة 12% من حالات التعب، وفقا لإيما ثورنتون، أخصائية التغذية في A. Vogel.

ومن المفيد أن يكون الماء قريبا منك دائما كي لا تتغافل عن شربه. ويوصي الخبراء بمراقبة وتيرة التبول ولون البول الذي قد يعني أنك تعاني من الجفاف إذا كان داكنا.

3. القرارات
يقول علماء النفس عندما نواجه مشاكل في اتخاذ القرار، فقد يثقل ذلك كاهلنا، ما يعني أننا قد نعاني أيضا من "إجهاد القرار" ونشعر بالتعب بشكل متزايد.

ولمعالجة هذا، يمكنك إنشاء روتين يحد من عدد القرارات اليومية التي يتعين عليك اتخاذها.

4. المشي
يجب عليك المشي كل يوم، ما سيساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة ويسمح لك بالنوم بشكل أفضل.

وأوصى الدكتور فوستر أيضا بممارسة التمارين الرياضية التي ترفع معدل ضربات القلب وتجعلك تلهث لضمان أكبر قدر من الفوائد.

5. تخلص من الفوضى
قالت عالمة النفس الدكتورة ميغ أرول إن الفوضى يمكن أن تؤدي إلى "إجهاد هائل". ومع ذلك، من المهم التنظيف على مراحل بدلا من القيام بذلك مرة واحدة لأن هذا سيجعل المهمة تبدو أكثر قابلية للإنجاز.

6. تجنب الكحول
وفقا لمعالجة النوم الدكتورة نيرينا راملاخان، يمكن للكحول أن يجعلك تفقد المرحلة الأولى من نوم حركة العين السريعة. ويوصي الخبراء يتناول مشروب في عطلات نهاية الأسبوع، وإذا كنت تريد القيام بذلك خلال الأسبوع، فينصح باستهلاكه فقط مع الوجبات.

7. توقف عن استعمال الهاتف
قال العلماء إن هواتفنا يمكن أن تؤثر على إنتاج الجسم للميلاتونين، ما يعني أنها يمكن أن تؤثر على نومنا. ويجدر بك أخذ فترات راحة من هاتفك، وقراءة كتاب بدلا من ذلك.RT

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