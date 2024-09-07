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المعايطة: إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 7 مساءً دون تمديد

9/7/2024 4:56:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً دون أي تمديد، مشيرًا إلى أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد.
وشدد المعايطة خلال مقابلة له في برنامج "يسعد صباحك" الذي يبثّ على شاشة التلفزيون الأردني، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، حيث سيتم إيقاف عملية الاقتراع في صندوق الاقتراع والفرز، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.

وأوضح في حديثه أن من يتخلف عن التصويت يمنح الآخرين الفرصة لتحديد نتائج الانتخابات نيابةً عنه، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة قائلاً: "الامتعاض أو الامتناع عن التصويت لا يجدي نفعًا، علينا جميعًا أن نذهب ونمارس حقنا في التصويت".

وأشار المعايطة إلى أن جميع الأردنيين سيتمكنون من متابعة عملية الفرز عبر بث حي ومباشر، حيث سيتم نقل عملية تجميع النتائج عبر الفضائيات الأردنية، مما يضمن شفافية العملية الانتخابية.

وفي لقاء آخر عبر برنامج "دنيا يا دنيا" الذي يبث على قناة رؤيا، أكد المعايطة أن العملية الانتخابية ستخضع لرقابة مكثفة من المراقبين المحليين والدوليين، إضافة إلى الإعلاميين ومندوبي القوائم والمرشحين أنفسهم.

وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزة ليوم الاقتراع، مؤكدًا أن الدور الآن على الناخبين للمشاركة في تحديد مسار العملية الانتخابية. كما أوضح أن عملية الفرز ستتم في نفس قاعة الاقتراع وأمام الحضور، حيث سيتم تسليم نسخة من محضر الفرز لمندوبي المرشحين، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.

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