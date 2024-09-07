المعايطة: إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 7 مساءً دون تمديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً دون أي تمديد، مشيرًا إلى أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد.
وشدد المعايطة خلال مقابلة له في برنامج "يسعد صباحك" الذي يبثّ على شاشة التلفزيون الأردني، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، حيث سيتم إيقاف عملية الاقتراع في صندوق الاقتراع والفرز، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.
وأوضح في حديثه أن من يتخلف عن التصويت يمنح الآخرين الفرصة لتحديد نتائج الانتخابات نيابةً عنه، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة قائلاً: "الامتعاض أو الامتناع عن التصويت لا يجدي نفعًا، علينا جميعًا أن نذهب ونمارس حقنا في التصويت".
وأشار المعايطة إلى أن جميع الأردنيين سيتمكنون من متابعة عملية الفرز عبر بث حي ومباشر، حيث سيتم نقل عملية تجميع النتائج عبر الفضائيات الأردنية، مما يضمن شفافية العملية الانتخابية.
وفي لقاء آخر عبر برنامج "دنيا يا دنيا" الذي يبث على قناة رؤيا، أكد المعايطة أن العملية الانتخابية ستخضع لرقابة مكثفة من المراقبين المحليين والدوليين، إضافة إلى الإعلاميين ومندوبي القوائم والمرشحين أنفسهم.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزة ليوم الاقتراع، مؤكدًا أن الدور الآن على الناخبين للمشاركة في تحديد مسار العملية الانتخابية. كما أوضح أن عملية الفرز ستتم في نفس قاعة الاقتراع وأمام الحضور، حيث سيتم تسليم نسخة من محضر الفرز لمندوبي المرشحين، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.
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