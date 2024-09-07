طقس معتدل خلال الأيام الأربعة المقبلة



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة, وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطه، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 22، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.-(بترا)