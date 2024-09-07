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تحديد ساعات عمل مراكز الخدمات الحكومية يوم الاقتراع

9/7/2024 4:56:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن ساعات عمل مراكز الخدمات الحكومية خلال يوم الاقتراع، الثلاثاء المقبل، ستكون كالتالي:
- الفترة الصباحية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهرا

- الفترة المسائية: من الساعة 7:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل

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