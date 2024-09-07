انخفاض معدل الأمية في الأردن إلى 5%



وفي هذا السياق شهد الأردن تطوراً كبيراً في مجال مما أدى إلى انخفاض ملموس في نسب الأمية بين السكان، حيث انخفض معدل الأمية من 11% عام 2000 إلى 5% عام 2023 حسب الجدول والشكل المرفق. اما فيما يتعلق بنسب الأمية حسب الجنس فقد أظهرت نتائج المسح الرئيسي لقوة العمل في الأردن عام 2023 إلى وجود تباين في نسب الأمية بين الذكور والإناث، فقد كانت النسبة بين الإناث أعلى منها بين الذكور، اذ بلغت) 2.5% للذكور و 7.4% للإناث). وتركزت أعلى نسبة للأمية بين الافراد في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغت بينهم 24.8% على مستوى المملكة. كما أظهرت النتائج انخفاض نسبة الأمية بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة، حيث بلغت 0.8% مما يعني أن نسبة الأمية تكاد تكون معدومة بين فئة الشباب.

كما أظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2023 تبايناً في نسب الأمية بين المحافظات سواءً بين الذكور أو الإناث، اذ سجلت أعلى نسبة أمية في محافظتي معان والطفيلة حيث بلغت 9.7%، 8.6% (4.4 % و2.3% للذكور و15.0 % و14.5% للإناث) على التوالي، في حين سجلت محافظة اربد أقل نسبة للأمية على مستوى المملكة بنسبة 3.4%، وأقل مستوى فيها للذكور والإناث بلغت 1.7% و 5.2% على التوالي.



وكذلك أظهرت النتائج أن نسب الأمية حسب حالة النشاط الإقتصادي بين المشتغلين الأردنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت 0.6%، بينما سجلت هذه النسبة بين المتعطلين 0.6% وكانت بين السكان غير النشيطين إقتصادياً 7.2%.



ويعتبر مؤشر محو الأمية من أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) بدعم الأردن في تحقيق هذا الهدف لخفض معدل الأمية بين كبار السن بحلول عام 2030 وهذا يتضح من خلال الجهود الواضحة من قبل الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي.