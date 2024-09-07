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تجارة الأردن تحث القطاع التجاري والخدمي على المشاركة بالانتخابات النيابية

9/7/2024 4:56:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حث رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة للمشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا.
واكد الحاج توفيق في بيان ،اليوم السبت، ان القطاع التجاري والخدمي يقف دائما في صف الوطن ولم يتأخر يوماً عن تلبية نداء الواجب مطالبا المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع بدعوة وتشجيع موظفيها ايضا للمشاركة في الانتخابات بكل فاعلية.

وقال أن الجميع يقع عليه مسؤولية وطنية للمشاركة في انجاح مسارات التحديث السياسي والادراي والاقتصادي، وفي صلبها المشاركة في الانتخابات النيابية باعتبارها تلبية للاستحقاقات الوطنية التي تتطلب مشاركة فاعلة من جميع اطياف المجتمع.

واضاف ان المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية المقبلة من شأنها افراز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه القضايا الداخلية والخارجية ومواجهة متطلبات المرحلة والمضي قدما بمسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واكد إن المجالس النيابية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري يعلق عليها القطاع الاقتصادي الآمال لوضع التشريعات المناسبة وتوفير كل الممكنات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق عابرة للحكومات.

وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للقطاع التجاري والخدمي في عملية الاقتراع، باعتبارها بداية الطريق لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر فرصة للمساهمة في تجويد القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال.

وأشار الحاج توفيق الى ان غرفة تجارة الأردن على استعداد تام للتعاون مع المجلس القادم في جميع القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويعد قطاع التجارة والخدمات الذي تعمل فيه 160 الف مؤسسة وشركة بعموم المملكة حجر الأساس للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، فيما يوفر ما يقارب 600 الف وظيفة للأيدي العاملة المحلية.

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