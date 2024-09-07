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شهداء وأكثر من 30 مصابا في قصف وسط وشمالي قطاع غزة

9/7/2024 4:55:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمالي ووسط قطاع غزة، فجر السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).


وقالت (وفا) إنّ غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية في عمارة بحي النصر شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقا لما أفاد به مسعفون.


وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني. أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.


فيما وصل 33 مصابا إلى المستشفيات، إثر قصف الاحتلال المدفعي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.


وتطلق طائرة الاحتلال المروحية "أباتشي" النار بشكل مكثّف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. فيما تجدد القصف المدفعي على شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.


واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط الملعب البلدي في منطقة أرض المفتي شمال شرقي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.


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