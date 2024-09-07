شهداء وأكثر من 30 مصابا في قصف وسط وشمالي قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمالي ووسط قطاع غزة، فجر السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).
وقالت (وفا) إنّ غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية في عمارة بحي النصر شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقا لما أفاد به مسعفون.
وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني. أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.
فيما وصل 33 مصابا إلى المستشفيات، إثر قصف الاحتلال المدفعي على مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
وتطلق طائرة الاحتلال المروحية "أباتشي" النار بشكل مكثّف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. فيما تجدد القصف المدفعي على شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.
واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط الملعب البلدي في منطقة أرض المفتي شمال شرقي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
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