إقالة وزير حقوق الإنسان في الحكومة البرازيلية بعد اتهمات بالتحرش الجنسي



وقالت الرئاسة في بيان إن لولا قرر إقالة وزير حقوق الإنسان بعد“استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو” على خلفية“مزاعم خطرة” موجهة إليه.



وأضاف البيان“الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظرا إلى طبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي”.



بدأت الفضيحة مساء الخميس عندما كشف موقع متروبوليس الإلكتروني أن حركة“أنا أيضا برازيل” Me Too Brasil تلقت شكاوى من عدد من النساء، بينهن وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.



وقالت الرئاسة إن الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقا أوليا، بالإضافة إلى إجراء آخَر بدأ داخل لجنة الأخلاقيات العامة التابعة للحكومة.



ونفى ألميدا (48 عاما) بشدة هذه الاتهامات في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ”الأكاذيب” ومتحدثا عن“حملة” لـ”التأثير” على“صورته بصفته رجلا أسود يشغل منصبا بارزا”.



ولم تتحدث الوزيرة فرنكو (40 عاما)، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علنا عن هذا الموضوع حتى الآن.



وهذه أول فضيحة أخلاقية تُثار منذ عودة لولا إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2023، بعد ولايتين له في المنصب من 2003 إلى 2010.-(أ ف ب)