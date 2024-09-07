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انتخابات الجزائر... تبّون يستعد لولاية جديدة

9/7/2024 4:55:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة اليوم (السبت)، والتي يتواجه فيها مع منافسين؛ هما عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية).
وتصب جميع التوقعات في خانة تحقيق تبّون فوزاً سهلاً عليهما، متسلحاً بما تعدّه حكومته نجاحاً في تحسين الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.


ووعد تبّون، الذي يعوّل على تصويت الشباب، في تجمّع قبل الانتخابات بوهران (غرب)، بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة وزيادة منحة البطالة، وهي إعانة شهرية تم استحداثها في عام 2022 لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً، من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (135 دولاراً) لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور، بحسب ما ذكرت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).


ومعلوم أن الشباب الجزائري الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، يعاني من ارتفاع نسبة البطالة، ويبدو متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بأمل يستند إلى انتظار تحقّق وعود رئيس الجمهورية.-(وكالات)

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