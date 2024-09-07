الرئيس السابق للشاباك: لسنا مؤهلين لحروب طويلة وعلينا وقف القتال الآن

وأضاف أرغمان -في تصريحات نقلتها القناة الـ12 الإسرائيلية- أنه كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل، مشددا على أن "أرواح المختطفين أهم من أي شيء، وتجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة".



ووجه أرغمان انتقاده إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلا إن ما يدفعه الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على ائتلافه، وليس أمن إسرائيل.



وأضاف أن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط، موضحا أنه لا توجد صلة بين الأسلحة الموجودة في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وأن نتنياهو هو من اخترع هذا.



وأكد أن الجزء الأكبر من الأسلحة الموجودة في غزة هي من إنتاج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذاتيا، وأنها صنعت أسلحتها باستخدام مواد ذات استخدام مزدوج تدخل عبر معبر كرم أبو سالم كأسمدة للزراعة.



وتابع الرئيس السابق للشاباك "محور فيلادلفيا ليس مهما لمحور الشر، بل لمحور بن غفير وسموتريتش".



وقال أرغمان إن "أولويتنا إعادة المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة، ونقل ثقلنا إلى الشمال والضفة الغربية"، مضيفا "سنتعامل مع المخاطر التي ستنشأ نتيجة لمثل هذه الصفقة لاحقا".



وأوضح أن على إسرائيل إقامة تحالف إقليمي ودولي مع الأميركيين لمواجهة إيران، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي وقف الحرب في قطاع غزة.-(الجزيرة)