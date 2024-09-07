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وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية تلتقي الشباب الأردنيين الملتحقين ببرنامج التدريب المهني بألمانيا

9/7/2024 4:55:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التحق أول 5 أردنيين ببرنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية الموجهة نحو هجرة العمل (PAM) أحد مشاريع المنفذة من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالتعاون مع الاتحاد الفيدرالي الألماني للمهن الحرفية (ZDH) ووزارة العمل الأردنية ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.
ويخضع حاليا 145 أردني وأردنية لدورات متخصصة باللغة الألمانية في معاهد التدريب المهني في الأردن ليتمكن الذين يجتازوا الإختبارات المقررة من السفر إلى ألمانيا مطلع العام المقبل 2025.

ويكتسب الشباب الأردنيين خبرة عملية واسعة من خلال نظام التدريب المهني المزدوج الألماني، ضمن قطاع المهن الحرفية الألماني، حيث التحق خمسة شباب أردنيين ببرنامج التلمذة المهنية في ألمانيا اعتبارا من الأول من شهر آب الجاري 2024 ومن المتوقع أن يلتحق شابين أخرين مع بداية شهر تشرين أول القادم، ويستمر تدريبهم على مدار الثلاث السنوات والنصف المقبلة، علما أن العدد المستهدف بالمشروع 300 أردني.

ويهدف المشروع إلى تدريب الشباب الأردنيين من خلال انخراطهم ببرنامج التدريب المهني المزدوج والذي يتضمن الجانب النظري من الدراسة في معاهد التعليم المهني في ألمانيا، بالإضافة إلى التطبيق العملي من خلال عقود العمل الموقعة مع شركات القطاع الخاص في قطاع المهن الحرفية في ألمانيا، شريطة اجتيازهم مستويات اللغة الألمانية المطلوبة والحصول على تأشيرة التدريب المهني، حيث يستهدف المشروع ثلاثة قطاعات عمل مطلوبة في سوق العمل وهي الكهرباء مع التركيز على الطاقة المتجددة، صيانه المركبات الكهربائية والهجينة، والصناعات الغذائية "صناعة المخبوزات"، مما يعزز فرص الحصول على عمل في مجال المهن الحرفية في المانيا.

والتقت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا تشولزى المجموعة الأولى من الشباب الأردنيين بعد أن التحقوا ببرامج التدريب المهني المزدوج لدى شركات القطاع الخاص في ولاية مونستر الألمانية.

وجاء تنظيم اللقاء من قبل الغرفة الحرفية الألمانية في ولاية مونستر، بحضور أصحاب الشركات التي يعمل فيها الشباب الأردنيين، حيث مناقشة تجارب الشباب الأردنيين، وانطباعاتهم الأولية، والتحديات التي واجهوها حتى وصولهم إلى ألمانيا والتحاقهم بالتدريب والعمل لدى الشركات الألمانية.

ويأتي المشروع بالتوازي مع ما يقدمه المركز الألماني الأردني لتسهيل حركة العمالة الذي يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية للأردنيين الباحثين عن عمل في ألمانيا حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة للعمل في المانيا.

ولمزيد من المعلومات حول المشروع وما يقدمه المركز الألماني الأردني لتسهيل حركة العمالة بإمكان الأردنيين الباحثين والباحثات عن العمل التواصل عبر هواتف المركز 0796027394 – 064013089، علما أن أوقات عمل المركز: من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحاً - 4:30 مساءً، في مبنى وزارة العمل رقم 2 – شارع عبدالله غوشة.

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