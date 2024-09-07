لماذا يجب عليك إضافة مزيد من الخيار إلى نظامك الغذائي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استحضرت وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصيحات السخيفة على مر السنين. ولكن أحدثها قد يكون مفيداً لنا.
لقد شجع لوغان موفيت، الملقب بـ((رجل الخيار))، متابعيه البالغ عددهم 6 ملايين على استخدام الخيار لصنع السلطات، والتي غالباً ما تتميز بنكهات تقليدية وتتضمن الجبن الكريمي والسلمون والتونة، بالإضافة إلى صلصة الصويا وزيت السمسم.
على الرغم من بساطتها، فقد أسرت الوصفات ملايين الأشخاص. في الشهر الماضي، قالت محلات السوبر ماركت في آيسلندا إن مورديها يكافحون لمواكبة الطلب المتزايد على الخيار. شاركت الدكتورة سارة بروير، اختصاصية التغذية، سبب وجوب أن يكون الخيار عنصراً أساسياً في جميع الثلاجات، وفقاً لصحيفة ((التليغراف)).
الخيار والترطيب
قالت بروير: ((يحتوي الخيار على نسبة عالية جداً من الماء... كل 100 غرام من الخيار تحتوي على 96 غراماً من الماء. بالإضافة إلى كونه مرطباً، فإن هذا يجعله أيضاً طعاماً رائعاً منخفض السعرات الحرارية. تحتوي قطعة من الخيار بقطر 6 سم على 10 سعرات حرارية فقط و1.2 غرام من السكر، مما يعني أنها لن ترفع مستويات السكر في الدم)).
الفيتامينات والمعادن
تشرح الدكتورة بروير: ((يوفر الخيار البوتاسيوم، الذي يطرد الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم. كما يحتوي على المغنيسيوم (يقوي العضلات والأعصاب ويقاوم التعب)، وفيتامين سي (اللازم لصحة اللثة والجلد) وفيتامين ك (يشارك في تخثر الدم وعند وضعه على الجلد يمكن أن يخفف الكدمات))).
مضادات الأكسدة
تعمل مضادات الأكسدة على إيقاف الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، والتي تطفو في أجسامنا، ما يتسبب في تلف الحمض النووي لدينا وتغذية الأمراض.
تقول بروير: ((يحتوي الخيار على كثير من البوليفينولات المضادة للأكسدة... وتشمل هذه الليجنين (التي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان) وبيتا كاروتين (المعروف بتعزيز الجهاز المناعي، وكذلك صحة العين والجلد))).
هل يساعد الخيار في درء الأمراض؟
تؤكد بروير إن الخيار يُعد أيضاً مصدر لمركب الكوكوربيتاسين ب، الذي يحمي من الأمراض الالتهابية والتنكسية العصبية والسرطان ومرض السكري من النوع 2.
ومع ذلك، فقد بحثت الدراسات التي أجريت على الكوكوربيتاسين ب في تأثير المركب عند عزله، لذا فإن تناول بضع شرائح من الخيار من غير المرجح أن يحسن الصحة، كما تضيف.
تعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر
لا يعد وضع شريحتين من الخيار على العينين مجرد خرافة قديمة - فهو في الواقع يهدئ العيون المنتفخة، كما تقول الدكتورة بروير. كما يمكن استخدام الخيار على الجلد كعلاج لحروق الشمس.
وتتابع بروير: ((قشر الخيار هو أحد أغنى مصادر الغذاء بالسيليكا - وهو معدن يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة والأظافر)).
العناصر الغذائية
بالمقارنة مع الفواكه والخضراوات الأخرى، تقول الدكتورة بروير إن الخيار ((ليس مصدراً قوياً للتغذية)). في حين أنه مصدر للفيتامينات والمعادن، فإن محتواه العالي من الماء يعني أنه يفتقر إلى كثافة العناصر الغذائية الموجودة في الخضراوات الأخرى.
وتوضح: ((لا تعتمد على الخيار لتصحيح أي نقص غذائي)).
هل يمكن أن يسبب الحساسية؟
تلاحظ الدكتورة بروير أن ((بعض الناس يعانون من حساسية تجاه بروتينات الخيار)). وتوصي ((باختبار منطقة صغيرة من الجلد عن طريق وضع قطعة من الخيار لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود احمرار أو حكة)).
ما أكثر الطرق المغذية لتناوله؟
من الأفضل تناول الخيار نيئاً، لذا فإن الاتجاه الحالي المتمثل في وضعه بالسلطات يعد خياراً صحياً، وكذلك يمكن إضافته إلى السندويتشات.-(وكالات)
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