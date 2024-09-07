لماذا يجب عليك إضافة مزيد من الخيار إلى نظامك الغذائي؟

MENAFN - Alghad Newspaper)لقد شجع لوغان موفيت، الملقب بـ((رجل الخيار))، متابعيه البالغ عددهم 6 ملايين على استخدام الخيار لصنع السلطات، والتي غالباً ما تتميز بنكهات تقليدية وتتضمن الجبن الكريمي والسلمون والتونة، بالإضافة إلى صلصة الصويا وزيت السمسم.



على الرغم من بساطتها، فقد أسرت الوصفات ملايين الأشخاص. في الشهر الماضي، قالت محلات السوبر ماركت في آيسلندا إن مورديها يكافحون لمواكبة الطلب المتزايد على الخيار. شاركت الدكتورة سارة بروير، اختصاصية التغذية، سبب وجوب أن يكون الخيار عنصراً أساسياً في جميع الثلاجات، وفقاً لصحيفة ((التليغراف)).



الخيار والترطيب



قالت بروير: ((يحتوي الخيار على نسبة عالية جداً من الماء... كل 100 غرام من الخيار تحتوي على 96 غراماً من الماء. بالإضافة إلى كونه مرطباً، فإن هذا يجعله أيضاً طعاماً رائعاً منخفض السعرات الحرارية. تحتوي قطعة من الخيار بقطر 6 سم على 10 سعرات حرارية فقط و1.2 غرام من السكر، مما يعني أنها لن ترفع مستويات السكر في الدم)).



الفيتامينات والمعادن



تشرح الدكتورة بروير: ((يوفر الخيار البوتاسيوم، الذي يطرد الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم. كما يحتوي على المغنيسيوم (يقوي العضلات والأعصاب ويقاوم التعب)، وفيتامين سي (اللازم لصحة اللثة والجلد) وفيتامين ك (يشارك في تخثر الدم وعند وضعه على الجلد يمكن أن يخفف الكدمات))).



مضادات الأكسدة



تعمل مضادات الأكسدة على إيقاف الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، والتي تطفو في أجسامنا، ما يتسبب في تلف الحمض النووي لدينا وتغذية الأمراض.



تقول بروير: ((يحتوي الخيار على كثير من البوليفينولات المضادة للأكسدة... وتشمل هذه الليجنين (التي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان) وبيتا كاروتين (المعروف بتعزيز الجهاز المناعي، وكذلك صحة العين والجلد))).



هل يساعد الخيار في درء الأمراض؟



تؤكد بروير إن الخيار يُعد أيضاً مصدر لمركب الكوكوربيتاسين ب، الذي يحمي من الأمراض الالتهابية والتنكسية العصبية والسرطان ومرض السكري من النوع 2.

ومع ذلك، فقد بحثت الدراسات التي أجريت على الكوكوربيتاسين ب في تأثير المركب عند عزله، لذا فإن تناول بضع شرائح من الخيار من غير المرجح أن يحسن الصحة، كما تضيف.



تعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر



لا يعد وضع شريحتين من الخيار على العينين مجرد خرافة قديمة - فهو في الواقع يهدئ العيون المنتفخة، كما تقول الدكتورة بروير. كما يمكن استخدام الخيار على الجلد كعلاج لحروق الشمس.



وتتابع بروير: ((قشر الخيار هو أحد أغنى مصادر الغذاء بالسيليكا - وهو معدن يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة والأظافر)).



العناصر الغذائية



بالمقارنة مع الفواكه والخضراوات الأخرى، تقول الدكتورة بروير إن الخيار ((ليس مصدراً قوياً للتغذية)). في حين أنه مصدر للفيتامينات والمعادن، فإن محتواه العالي من الماء يعني أنه يفتقر إلى كثافة العناصر الغذائية الموجودة في الخضراوات الأخرى.



وتوضح: ((لا تعتمد على الخيار لتصحيح أي نقص غذائي)).



هل يمكن أن يسبب الحساسية؟



تلاحظ الدكتورة بروير أن ((بعض الناس يعانون من حساسية تجاه بروتينات الخيار)). وتوصي ((باختبار منطقة صغيرة من الجلد عن طريق وضع قطعة من الخيار لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود احمرار أو حكة)).



ما أكثر الطرق المغذية لتناوله؟



من الأفضل تناول الخيار نيئاً، لذا فإن الاتجاه الحالي المتمثل في وضعه بالسلطات يعد خياراً صحياً، وكذلك يمكن إضافته إلى السندويتشات.-(وكالات)