وول ستريت تعمق خسائرها.. وS&P 500 يسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت مؤشرات وول ستريت من خسائرها في ختام تداولات الأسبوع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة بعد تجدد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد
في العالم، في ظل صدور بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل.
وعند نهاية تداولات الجمعة، هبط“داو جونز” بنسبة 1% أو 410 نقاط عند 40345 نقطة، لينهي المؤشر الصناعي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بعد انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.95%.
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فيما انخفض”S&P 500′′ بنحو 1.75% بما يعادل 94 نقطة عند 5408 نقاط، ليسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 4.25%، بعد سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2023.
وتراجع“ناسداك” بنحو 2.55% بما يعادل 436 نقطة عند 16690 نقطة، ليواصل انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تراجعه هذا الأسبوع بنسبة 5.75%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2022.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647059
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