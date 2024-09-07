وول ستريت تعمق خسائرها.. وS&P 500 يسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس 2023

MENAFN - Al-Borsa News) عمّقت مؤشرات وول ستريت من خسائرها في ختام تداولات الأسبوع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة بعد تجدد المخاوف بشأن صحة أكبر في العالم، في ظل صدور بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل.

وعند نهاية تداولات الجمعة، هبط“داو جونز” بنسبة 1% أو 410 نقاط عند 40345 نقطة، لينهي المؤشر الصناعي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بعد انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.95%.

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فيما انخفض”S&P 500′′ بنحو 1.75% بما يعادل 94 نقطة عند 5408 نقاط، ليسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 4.25%، بعد سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

وتراجع“ناسداك” بنحو 2.55% بما يعادل 436 نقطة عند 16690 نقطة، ليواصل انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تراجعه هذا الأسبوع بنسبة 5.75%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2022.

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