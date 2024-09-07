Saturday, 07 September 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت تعمق خسائرها.. وS&P 500 يسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس 2023

9/7/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت مؤشرات وول ستريت من خسائرها في ختام تداولات الأسبوع، مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة بعد تجدد المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم، في ظل صدور بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل.

وعند نهاية تداولات الجمعة، هبط“داو جونز” بنسبة 1% أو 410 نقاط عند 40345 نقطة، لينهي المؤشر الصناعي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بعد انخفاضه منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.95%.

موضوعات متعلقة السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم مع كبرى الشركات الصينية 14.7 مليار جنيه حجم الأصول المُدارة لـ”إن أي كابيتال” بنهاية 2023 مساعدو“بايدن” يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادي الأمريكي

فيما انخفض”S&P 500′′ بنحو 1.75% بما يعادل 94 نقطة عند 5408 نقاط، ليسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 4.25%، بعد سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

وتراجع“ناسداك” بنحو 2.55% بما يعادل 436 نقطة عند 16690 نقطة، ليواصل انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تراجعه هذا الأسبوع بنسبة 5.75%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2022.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث