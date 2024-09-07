كوالكوم تسعى للاستحواذ على أعمال إنتل لتصميم الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى شركة“كوالكوم” لشراء أجزاء من أعمال تصميم الرقائق الخاصة بشركة“إنتل”، في الوقت الذي تتطلع فيه الأخيرة لبيع بعض وحداتها وأصول أخرى، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، تحظى أعمال تصميم أجهزة ورقائق الحاسوب الشخصية لـ”إنتل” باهتمام كبير من المديرين التنفيذيين في“كوالكوم”.
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وبحسب المصادر، تعمل صانعة رقائق الجوالات -والتي تعتبر“آبل” أحد عملائها – على خطط لشراء أجزاء من“إنتل” منذ أشهر، وأضافوا أن خطط“كوالكوم” لم يتم الانتهاء منها وقد تتغير.
يأتي هذا بعدما أعلنت“إنتل” نتائج فصلية مخيبة للآمال خلال الربع الثاني، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 15% في عدد الموظفين وتوقفًا مؤقتًا عن دفع الأرباح، وسط صعوبة في تمويل خطط التصنيع وتوليد النقد.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647058
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