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كوالكوم تسعى للاستحواذ على أعمال إنتل لتصميم الرقائق

9/7/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى شركة“كوالكوم” لشراء أجزاء من أعمال تصميم الرقائق الخاصة بشركة“إنتل”، في الوقت الذي تتطلع فيه الأخيرة لبيع بعض وحداتها وأصول أخرى، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، تحظى أعمال تصميم أجهزة ورقائق الحاسوب الشخصية لـ”إنتل” باهتمام كبير من المديرين التنفيذيين في“كوالكوم”.

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وبحسب المصادر، تعمل صانعة رقائق الجوالات -والتي تعتبر“آبل” أحد عملائها – على خطط لشراء أجزاء من“إنتل” منذ أشهر، وأضافوا أن خطط“كوالكوم” لم يتم الانتهاء منها وقد تتغير.

يأتي هذا بعدما أعلنت“إنتل” نتائج فصلية مخيبة للآمال خلال الربع الثاني، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 15% في عدد الموظفين وتوقفًا مؤقتًا عن دفع الأرباح، وسط صعوبة في تمويل خطط التصنيع وتوليد النقد.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647058

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