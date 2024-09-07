صندوق النقد: خفض الفائدة الأمريكية يعيد الاستثمارات لسندات الأسواق الناشئة

MENAFN - Al-Borsa News) قال باحثو صندوق النقد الدولي، إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، أدى لتراجع الاستثمارات في سندات العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية ذات التصنيف الأقل حيث وصلت أسعار الاقتراض إلى مستويات باهظة.

وأوضحوا في تقرير نشر على الموقع الرسمي للصندوق، أن تحرك البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية هذا العام، دعم تعافي إصدارات السندات الحكومية إلى 40 مليار دولار في الربع الأول مع عودة دول مثل بنين وكوت ديفوار إلى السوق.

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وقالوا إن بدء الفيدرالي دورة التيسير النقدي، من المتوقع أن يدعم تدفقات أوسع لرأس المال إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل ارتباط سلبي بأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، والتي تُقَدَّر بعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد التباطؤ الحاد في إصدار سندات الديون الدولية من قبل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي تراجعت إلى 40 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2022 و2023، بانخفاض 70% مقارنة بالعامين السابقين، حين انخفضت عائدات السندات الأمريكية أثناء الجائحة.

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