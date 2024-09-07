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البطالة في كندا ترتفع إلى مستويات تثير القلق خلال أغسطس

9/7/2024 4:44:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.6% في أغسطس الماضي، مقابل 6.4% في يوليو، مع استمرار الصعوبات التي تواجه الطلاب للعثور على وظائف.

وأظهر مسح القوى العاملة الذي أجرته هيئة الإحصاء الكندية، أن الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة متواضعة الشهر الماضي، متخلفًا عن وتيرة النمو السكاني.

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وواجه الطلاب العائدون إلى الجامعات في الخريف سوق عمل صيفية صعبة بشكل خاص هذا العام، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2012 – باستثناء صيف عام 2020 حيث عانت البلاد من جائحة الكوفيد.

وبين مايو وأغسطس، بلغ معدل البطالة بين الطلاب 16.7% في المتوسط، ارتفاعًا من 12.9% العام الماضي.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647056

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