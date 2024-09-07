البطالة في كندا ترتفع إلى مستويات تثير القلق خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.6% في أغسطس الماضي، مقابل 6.4% في يوليو، مع استمرار الصعوبات التي تواجه الطلاب للعثور على وظائف.
وأظهر مسح القوى العاملة الذي أجرته هيئة الإحصاء الكندية، أن الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة متواضعة الشهر الماضي، متخلفًا عن وتيرة النمو السكاني.
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وواجه الطلاب العائدون إلى الجامعات في الخريف سوق عمل صيفية صعبة بشكل خاص هذا العام، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2012 – باستثناء صيف عام 2020 حيث عانت البلاد من جائحة الكوفيد.
وبين مايو وأغسطس، بلغ معدل البطالة بين الطلاب 16.7% في المتوسط، ارتفاعًا من 12.9% العام الماضي.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647056
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