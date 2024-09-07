اليابان تواجه أسوأ عجز في إمدادات الأرز منذ 30 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتجه اليابان إلى نهاية فصل الصيف مع أعمق عجز في إمدادات الأرز منذ 30 عامًا، كما حثت الحكومة المتسوقين على عدم الشراء بدافع الذعر، وألغت مشتريات المتسوقين عبر الإنترنت.
وحددت المتاجر الكبرى مشتريات العملاء بكيس واحد في كل مرة، والذي تم إلقاء اللوم عليه في تدفق السياح واستهلاك“السوشي” والطقس المتطرف وأخطاء السياسة الزراعية، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز”.
موضوعات متعلقة
السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم مع كبرى الشركات الصينية مساعدو“بايدن” يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادي الأمريكي “فيتش” ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى“BB-” للمرة الثانية بـ2024
وقال كازوهيتو ياماشيتا، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الزراعة:“السياسة اليابانية المتمثلة في خفض الإنتاج عمدًا لدعم الأسعار وضعت البلاد في موقف، حيث يمكن للتغيرات الصغيرة نسبيًا في جانب العرض أو الطلب على الأرز أن تسبب هذه التداعيات الشديدة للغاية”.
وتراجعت مخزونات القطاع الخاص في يونيو عند أدنى مستوى لها منذ بدء السجلات في عام 1999، في حين تكلف أكياس الأرز الياباني التي يبلغ وزنها 5 كجم حاليًا نحو 3000 ين (21 دولارًا)، وهو ارتفاع بنسبة 60% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، استهلك السائحون 6.9 مليون طن أرز في عام 2023، كما زار 21 مليون سائح اليابان بين شهري يناير ويوليو هذا العام، وقال الخبراء إن الأجانب قد يشكلون حاليًا نحو 100 ألف طن إضافية من الطلب على الأرز سنويًا.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647055
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.