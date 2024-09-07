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اليابان تواجه أسوأ عجز في إمدادات الأرز منذ 30 عامًا

9/7/2024 4:44:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتجه اليابان إلى نهاية فصل الصيف مع أعمق عجز في إمدادات الأرز منذ 30 عامًا، كما حثت الحكومة المتسوقين على عدم الشراء بدافع الذعر، وألغت مشتريات المتسوقين عبر الإنترنت.

وحددت المتاجر الكبرى مشتريات العملاء بكيس واحد في كل مرة، والذي تم إلقاء اللوم عليه في تدفق السياح واستهلاك“السوشي” والطقس المتطرف وأخطاء السياسة الزراعية، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز”.

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وقال كازوهيتو ياماشيتا، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الزراعة:“السياسة اليابانية المتمثلة في خفض الإنتاج عمدًا لدعم الأسعار وضعت البلاد في موقف، حيث يمكن للتغيرات الصغيرة نسبيًا في جانب العرض أو الطلب على الأرز أن تسبب هذه التداعيات الشديدة للغاية”.

وتراجعت مخزونات القطاع الخاص في يونيو عند أدنى مستوى لها منذ بدء السجلات في عام 1999، في حين تكلف أكياس الأرز الياباني التي يبلغ وزنها 5 كجم حاليًا نحو 3000 ين (21 دولارًا)، وهو ارتفاع بنسبة 60% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، استهلك السائحون 6.9 مليون طن أرز في عام 2023، كما زار 21 مليون سائح اليابان بين شهري يناير ويوليو هذا العام، وقال الخبراء إن الأجانب قد يشكلون حاليًا نحو 100 ألف طن إضافية من الطلب على الأرز سنويًا.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647055

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