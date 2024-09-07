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النرويجيون يتغيبون عن العمل بأعلى معدل منذ 15 عامًا

9/7/2024 4:44:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد النرويجيين الذين تغيبوا عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما قد يشكل خطرًا على سوق العمل وتمويل الدولة الأوروبية الشهيرة بالرفاهية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة“بلومبرج”، فقد قالت هيئة الإحصاء النرويجية،إن معدل الغياب بسبب المرض المعدل موسميًا ارتفع إلى 7.1% في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 عندما كان مدفوعًا بموجة من أنفلونزا الخنازير.

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وهذا أعلى من أي وقت مضى بما في ذلك خلال ذروة جائحة كوفيد، وقد لوحظت الزيادة في جميع الصناعات.

وكما هي الحال في أماكن أخرى في منطقة الشمال الأوروبي، يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج، والذي يتم تمويله من خلال الضرائب المرتفعة، على الحفاظ على مستويات عالية من الالتزام لدى العمالة حتى يظل مستدامًا.

وفي حين يتم دعم الخدمات العامة في النرويج من قبل صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز في السنوات القادمة يعني تراكم المخاطر المتعلقة بالميزانية في البلاد.

وبحسب تقرير“بلومبرج” تشكل تكاليف المرض والإعاقة نحو 22% من الإنفاق العام في النرويج، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعات النفط والشحن.

وتعادل هذه النسبة ضعف النسبة التي تنفقها الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتخطط الحكومة التي يقودها حزب العمال لاقتراح تغييرات على النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع إشارتها إلى أن مستويات المزايا، التي سلطت المنظمات الدولية الضوء عليها باعتبارها“استثنائية”، من غير المرجح أن يتم خفضها.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647054

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