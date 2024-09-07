نيسان تستهدف زيادة حصتها في السوق السعودية إلى 8%

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة نيسان اليابانية، زيادة حصتها السوقية في السعودية من 6.5% إلى أكثر من 8% عبر زيادة المبيعات بنحو 25 ألف سيارة.

جاء ذلك على لسان جيوم كارتييه، رئيس منطقة AMIEO بالشركة، في تصريح لصحيفة الاقتصادية، على هامش إطلاق الجيل السابع من سيارة نيسان باترول في أبوظبي، مؤكدا أن السوق السعودية تعد ذات أولوية حيث إنها الأكبر في منطقة الخليج والأولى في ظل نموها السريع.

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وقال كارتييه، إن الشركة تتماشى مع الديناميكيات التي تقدمها السوق السعودية بعد المبادرات التي أطلقتها خلال الأعوام الماضية، مثل السماح بقيادة المرأة، ما أسهم في زيادة نمو السوق وتعزيز توسعها.

وأضاف أن التوقعات بتضاعف عدد السكان في السعودية، الأمر الذي يسهم في ارتفاع الطلب في السوق، قائلا:“لدينا استثمارات في الخليج ويجب أن يكون أداؤنا جيدا في السعودية”.

وتوقع أن يصل عدد السيارات من جميع الشركات في السعودية إلى مليون سيارة بحلول 2030.

وحول خطط الشركة لبناء مصنع في السعودية، أفاد كارتييه بأن الشركة ننتظر اكتمال سلاسل التوريد في السعودية لندرس مسألة تصنيع سيارات نيسان محليا، وخطط لتقديم سيارة كهربائية في السعودية.

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