نيسان تستهدف زيادة حصتها في السوق السعودية إلى 8%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة نيسان اليابانية، زيادة حصتها السوقية في السعودية من 6.5% إلى أكثر من 8% عبر زيادة المبيعات بنحو 25 ألف سيارة.
جاء ذلك على لسان جيوم كارتييه، رئيس منطقة AMIEO بالشركة، في تصريح لصحيفة الاقتصادية، على هامش إطلاق الجيل السابع من سيارة نيسان باترول في أبوظبي، مؤكدا أن السوق السعودية تعد ذات أولوية حيث إنها الأكبر في منطقة الخليج والأولى في ظل نموها السريع.
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وقال كارتييه، إن الشركة تتماشى مع الديناميكيات التي تقدمها السوق السعودية بعد المبادرات التي أطلقتها خلال الأعوام الماضية، مثل السماح بقيادة المرأة، ما أسهم في زيادة نمو السوق وتعزيز توسعها.
وأضاف أن التوقعات بتضاعف عدد السكان في السعودية، الأمر الذي يسهم في ارتفاع الطلب في السوق، قائلا:“لدينا استثمارات في الخليج ويجب أن يكون أداؤنا جيدا في السعودية”.
وتوقع أن يصل عدد السيارات من جميع الشركات في السعودية إلى مليون سيارة بحلول 2030.
وحول خطط الشركة لبناء مصنع في السعودية، أفاد كارتييه بأن الشركة ننتظر اكتمال سلاسل التوريد في السعودية لندرس مسألة تصنيع سيارات نيسان محليا، وخطط لتقديم سيارة كهربائية في السعودية.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647053
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