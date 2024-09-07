مبادلة الإماراتية تبتدى اهتمامها بمزايدة إيجاس للبحث عن الغاز بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث كريم بدوي البترول والثروة المعدنية، مع منصورآل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية، توسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات، في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة.

وشهد اللقاء استعراض أنشطة“مبادلة” الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر، من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط، متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20%، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27%.

موضوعات14.7 مليار جنيه حجم الأصول المُدارة لـ”إن أي كابيتال” بنهاية 2023 وزير الاتصالات: نتعاون مع الدول المتقدمة لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات البطالة في كندا ترتفع إلى مستويات تثير القلق خلال أغسطس

وناقش اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس” في 12 منطقة.

وأبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة، وأنها اطلعت على المعلومات التي تم توفيرها عن الفرص المتاحة بالمزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأكد وزير البترول – في تصريح اليوم السبت – أن الاستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين، والتي يأتي من أهمها استثمارات شركة“مبادلة” بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة“مبادلة”، أن هناك فرصاً واعدة يمكن البناء عليها في ظل تميز العلاقات بين مصر والإمارات، وأن شراكة“مبادلة” في أنشطة البحث عن الغاز وإنتاجه في مصر مع عدد من الشركات العالمية تمثل قاعدة للتوسع في مناطق أخرى.

وأضاف أن الحوار والتواصل مفتوح للوصول إلى أفكار جديدة للتعاون، مؤكدا أهمية مشاركة“مبادلة” في الشركة العربية لأنابيب البترول“سوميد” أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون العربي.