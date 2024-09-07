مبادلة الإماراتية تبتدى اهتمامها بمزايدة إيجاس للبحث عن الغاز بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث كريم بدوي وزير
البترول والثروة المعدنية، مع منصورآل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية، توسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات، في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة.
وشهد اللقاء استعراض أنشطة“مبادلة” الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر، من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط، متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20%، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27%.
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وناقش اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس” في 12 منطقة.
وأبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بالمزايدة، وأنها اطلعت على المعلومات التي تم توفيرها عن الفرص المتاحة بالمزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وأكد وزير البترول – في تصريح اليوم السبت – أن الاستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين، والتي يأتي من أهمها استثمارات شركة“مبادلة” بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة“مبادلة”، أن هناك فرصاً واعدة يمكن البناء عليها في ظل تميز العلاقات بين مصر والإمارات، وأن شراكة“مبادلة” في أنشطة البحث عن الغاز وإنتاجه في مصر مع عدد من الشركات العالمية تمثل قاعدة للتوسع في مناطق أخرى.
وأضاف أن الحوار والتواصل مفتوح للوصول إلى أفكار جديدة للتعاون، مؤكدا أهمية مشاركة“مبادلة” في الشركة العربية لأنابيب البترول“سوميد” أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون العربي.
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