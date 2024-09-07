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الناتج المحلي لأوكرانيا يرتفع بنسبة 2.7% في يوليو

9/7/2024 4:44:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، إن اقتصاد بلادها أظهر مرونة إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي في يوليو الماضي بنسبة 2.7% من حيث القيمة السنوية.

وذكرت سفيريدينكو قولها عبر منصة“إكس”:“يستمر اقتصاد أوكرانيا في إظهار المرونة حيث نما الناتج المحلي بنسبة 2.7% في يوليو، ويتماشى معدل النمو الاقتصادي البالغ 4.0% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 حاليا مع توقعات الحكومة”.

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وأضافت:“نمو الناتج المحلي لأوكرانيا كان مدفوعا بالبدء المبكر لحملة الحصاد والتشغيل المستقر للممر البحري، وقد واصل الاقتصاد نشاطه في يوليو الماضي، في ظل ظروف انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب نقص الطاقة، والذي أعاق النشاط الاقتصادي لكل من الشركات، وسط ارتفاع التكاليف، ومستهلكي السلع والخدمات، ومع ذلك، تمكن الاقتصاد من تعويض التأثير السلبي لنقص الكهرباء”.

وأوضحت أنه تم تسهيل ذلك من خلال المستوى العالي من قدرة الشركات على التكيف مع الظروف الصعبة والخبرة في الاستجابة لمثل هذه التحديات، وقد ضمنت بعض الشركات وصولاً مستقراً إلى الكهرباء من خلال الواردات المباشرة.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647051

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