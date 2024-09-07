الناتج المحلي لأوكرانيا يرتفع بنسبة 2.7% في يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، إن اقتصاد
بلادها أظهر مرونة إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي في يوليو الماضي بنسبة 2.7% من حيث القيمة السنوية.
وذكرت سفيريدينكو قولها عبر منصة“إكس”:“يستمر اقتصاد أوكرانيا في إظهار المرونة حيث نما الناتج المحلي بنسبة 2.7% في يوليو، ويتماشى معدل النمو الاقتصادي البالغ 4.0% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 حاليا مع توقعات الحكومة”.
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وأضافت:“نمو الناتج المحلي لأوكرانيا كان مدفوعا بالبدء المبكر لحملة الحصاد والتشغيل المستقر للممر البحري، وقد واصل الاقتصاد نشاطه في يوليو الماضي، في ظل ظروف انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب نقص الطاقة، والذي أعاق النشاط الاقتصادي لكل من الشركات، وسط ارتفاع التكاليف، ومستهلكي السلع والخدمات، ومع ذلك، تمكن الاقتصاد من تعويض التأثير السلبي لنقص الكهرباء”.
وأوضحت أنه تم تسهيل ذلك من خلال المستوى العالي من قدرة الشركات على التكيف مع الظروف الصعبة والخبرة في الاستجابة لمثل هذه التحديات، وقد ضمنت بعض الشركات وصولاً مستقراً إلى الكهرباء من خلال الواردات المباشرة.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647051
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