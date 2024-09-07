وزير الاتصالات: نتعاون مع الدول المتقدمة لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن الدولة المصرية مستمرة في التعاون مع كل الدول المتقدمة؛ لتوطين صناعة تكنولوجيا
المعلومات في البلاد.
وقال طلعت – في مقابلة مع قناة النيل للأخبار اليوم السبت –“إن اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مع الشركات الصينية الكبرى تهدف إلى تعزيز التعاون مع قطاع التصنيع الالكتروني في الصين”.
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وأوضح أنه تم توقيع خمس اتفاقيات مهمة مع كبرى الشركات الصينية؛ ما يعزز التعاون الفعال والبناء بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع الالكتروني في الصين، مضيفا أن مذكرات التعاون تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها تصنيع كابلات الألياف الضوئية وأجهزة الاتصالات.
وأشار إلى أن مصر تشهد توسعًا كبيرًا في إحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية، وتهدف إلى مد هذه الشبكات في مختلف القرى والمدن المصرية، مما يتطلب كميات ضخمة من كابلات الألياف الضوئية.
وأعلن وزير الاتصالات عن بدء خطة لتوطين تصنيع أجهزة المحمول في مصر، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع كابلات الألياف الضوئية والنهايات الطرفية لأجهزة الاتصالات؛ مما يعزز قدرة مصر على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال الحيوي.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647050
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