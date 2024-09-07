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وزير الاتصالات: نتعاون مع الدول المتقدمة لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات

9/7/2024 4:44:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن الدولة المصرية مستمرة في التعاون مع كل الدول المتقدمة؛ لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وقال طلعت – في مقابلة مع قناة النيل للأخبار اليوم السبت –“إن اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مع الشركات الصينية الكبرى تهدف إلى تعزيز التعاون مع قطاع التصنيع الالكتروني في الصين”.

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وأوضح أنه تم توقيع خمس اتفاقيات مهمة مع كبرى الشركات الصينية؛ ما يعزز التعاون الفعال والبناء بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع الالكتروني في الصين، مضيفا أن مذكرات التعاون تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها تصنيع كابلات الألياف الضوئية وأجهزة الاتصالات.

وأشار إلى أن مصر تشهد توسعًا كبيرًا في إحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية، وتهدف إلى مد هذه الشبكات في مختلف القرى والمدن المصرية، مما يتطلب كميات ضخمة من كابلات الألياف الضوئية.

وأعلن وزير الاتصالات عن بدء خطة لتوطين تصنيع أجهزة المحمول في مصر، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع كابلات الألياف الضوئية والنهايات الطرفية لأجهزة الاتصالات؛ مما يعزز قدرة مصر على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال الحيوي.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647050

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