المركزي الصيني يتوقف عن شراء الذهب للشهر الرابع بسبب أسعاره القياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) لم يضف البنك المركزي
الصيني أي كمية من الذهب إلى احتياطياته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، حيث وصلت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، اليوم السبت، فقد بلغ حجم الذهب، الذي يحتفظ به بنك الشعب الصيني، 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي، دون تغيير.
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وكان البنك أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهرا متتالية حتى أبريل من هذا العام، مما ساعد في دعم قوة أسعار الذهب.
يعزز توقف شراء البنك المركزي الصيني الدلائل على أن ارتفاع الأسعار يحد من الطلب العالمي على الذهب من قبل البنوك المركزية، بعد عمليات شراء قوية في النصف الأول من العام، ومع ذلك، يرى العديد من المحللين أن شراء البنوك المركزية سيظل محركًا رئيسيًا للذهب هذا العام.
ارتفع سعر الذهب – الذي زاد بأكثر من 20% هذا العام – إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أغسطس، مع زيادة توقعات المتداولين بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من أن الأسعار المرتفعة أثرت مؤخرا على مبيعات التجزئة للمنتجات غير الضرورية مثل المجوهرات في الصين، فإن السبائك والعملات الذهبية تشهد زيادة في الإقبال، حيث يسعى المستثمرون لحماية ثرواتهم من الاقتصاد الضعيف.
المصدر:
MENAFN07092024000202011048ID1108647049
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