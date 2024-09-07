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المركزي الصيني يتوقف عن شراء الذهب للشهر الرابع بسبب أسعاره القياسية

9/7/2024 4:44:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) لم يضف البنك المركزي الصيني أي كمية من الذهب إلى احتياطياته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، حيث وصلت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، اليوم السبت، فقد بلغ حجم الذهب، الذي يحتفظ به بنك الشعب الصيني، 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي، دون تغيير.

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وكان البنك أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهرا متتالية حتى أبريل من هذا العام، مما ساعد في دعم قوة أسعار الذهب.

يعزز توقف شراء البنك المركزي الصيني الدلائل على أن ارتفاع الأسعار يحد من الطلب العالمي على الذهب من قبل البنوك المركزية، بعد عمليات شراء قوية في النصف الأول من العام، ومع ذلك، يرى العديد من المحللين أن شراء البنوك المركزية سيظل محركًا رئيسيًا للذهب هذا العام.

ارتفع سعر الذهب – الذي زاد بأكثر من 20% هذا العام – إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أغسطس، مع زيادة توقعات المتداولين بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من أن الأسعار المرتفعة أثرت مؤخرا على مبيعات التجزئة للمنتجات غير الضرورية مثل المجوهرات في الصين، فإن السبائك والعملات الذهبية تشهد زيادة في الإقبال، حيث يسعى المستثمرون لحماية ثرواتهم من الاقتصاد الضعيف.

المصدر:

MENAFN07092024000202011048ID1108647049

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