فيتش ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى BB- للمرة الثانية بـ2024

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة“فيتش ريتنجز” تصنيف تركيا الائتماني للمرة الثانية هذا العام، في أحدث علامة على ثقتها في استمرار السياسات السائدة لخفض التضخم.

ورفعت الوكالة التصنيف السيادي لتركيا درجة واحدة إلى“BB-“، من“B+”.

موضوعاتمساعدو“بايدن” يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادي الأمريكي “المركزي الصيني” يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع بسبب أسعاره القياسية الناتج المحلي لأوكرانيا يرتفع بنسبة 2.7% في يوليو

وأشارت“فيتش” إلى تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية كمبررات لتغيير التصنيف.

وحصل تصنيف تركيا الائتماني على ترقيات من وكالات“إس آند بي جلوبال ريتنجز” و”موديز” هذا العام بفضل التحول إلى سياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك الموقف النقدي المتشدد لخفض أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

وفي مارس، رفعت“فيتش” تصنيف تركيا إلى“B+” من“B” بنظرة مستقبلية إيجابية، وأشارت حينها إلى زيادة الثقة في متانة وفعالية السياسات المطبقة منذ تحول السياسة النقدية بعد الانتخابات الوطنية في مايو 2023.

وزاد البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض الرئيسية بأكثر من 40 نقطة مئوية منذ التصويت. كما عززت البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بفضل التدفقات الأجنبية وسط تجدد اهتمام المستثمرين وتحسن ثقة السكان بالليرة.

وقالت“فيتش” في وقت سابق إن السياسة المالية ستكون حاسمة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد.

ووفقاً لخارطة طريق جديدة نُشرت هذا الأسبوع، تتوقع الحكومة عجزاً بعد المراجعة في الميزانية بنسبة (-4.9%) إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و(-3.1%) في العام المقبل، منخفضا من (-3.4%).

كما خفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي في 2025، معترفة بالحاجة إلى التضحية بالنمو على المدى القصير لتحقيق تباطؤ التضخم.

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 52% في أغسطس، وأكد البنك المركزي على أن السياسات المالية ستكون بالغة الأهمية لاستمرار تراجع التضخم.

وقال صندوق النقد الدولي أيضًا إن تركيا يجب أن تكمل أسعار الفائدة المرتفعة بإجراءات مالية أكثر صرامة.

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