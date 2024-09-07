مساعدو بايدن يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادي الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) وضع كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقترحاً لإنشاء صندوق سيادي يمكّن الولايات المتحدة من الاستثمار في مصالح الأمن القومي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والروابط الحيوية في سلسلة التوريد، وفقاً لمصدر مطلع لوكالة بلومبرج.

العمل الذي يقوده مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ونائبه داليب سينج، يعكس بشكل أو بآخر، المقترح الذي طرحه مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترمب، يوم الخميس، الذي دعا إلى إنشاء صندوق استثماري لتمويل“المشاريع الوطنية الكبرى” في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك.

موضوعات“فيتش” ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى“BB-” للمرة الثانية بـ2024 “المركزي الصيني” يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع بسبب أسعاره القياسية الناتج المحلي لأوكرانيا يرتفع بنسبة 2.7% في يوليو

عمل سوليفان وسينج على هذا المشروع لعدة أشهر من خلال جلسات عصف ذهني أسبوعية، والتقيا بخبراء اقتصاديين من مجلس الأمن القومي لمناقشة حجم الصندوق، وهيكله، وتمويله، وقيادته، والضوابط المحتملة.

تطوَّر العمل (في المقترح) لدرجة توزيع وثائق التخطيط بين موظفي البيت الأبيض والوكالات الرئيسية، حسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات داخلية.

ومع ذلك، ورغم التقدم، لا تزال بعض التفاصيل الرئيسية غير واضحة، بما في ذلك هيكل الصندوق ونموذج التمويل واستراتيجية الاستثمار.

ورغم ذلك، فإن تأييد ترمب العلني للفكرة قد يوفر زخماً سياسياً من الحزبين لهذه المبادرة، التي ستكون جديدة نسبياً خارج البلدان التي تمتلك صادرات سلعية كبيرة وفوائض مالية، مثل الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط.

مواجهة الصين

يعدّ التصدي لهيمنة خصوم الولايات المتحدة على الموارد الحرجة والتكنولوجيا الناشئة دافعاً رئيسياً وراء هذا المشروع، ويشعر المساعدون بالقلق من قدرتهم على الحصول على رأس المال بالسرعة والحجم المطلوبين كما تفعل الدول الأخرى.

على سبيل المثال، استثمرت شركة الاستثمار الصينية“سي آي سي” بشكل كبير في الموارد الطبيعية، مستفيدة من احتياطيات النقد الأجنبي الصينية.

يسعى العاملون في هذا الجهد إلى إضفاء الطابع الرسمي على المقترح خلال الأشهر المتبقية من فترة بايدن الرئاسية. ويعتقد المساعدون أن مثل هذا الصندوق يمكن أن يعزز المصالح الأمريكية من خلال توفير رأس المال الأولي أو الضمانات أو التمويل المؤقت للشركات التي تواجه منافسة صينية.

يعتقد مؤيدو الفكرة أن الصندوق يمكن الاستفادة منه لدعم التقنيات الناشئة التي تواجه عوائق دخول عالية، مثل بناء السفن، ومشاريع الطاقة الحرارية الجوفية والانصهار النووي، وتكنولوجيا التشفير الكمي.

كما يرى مساعدو بايدن أن الصندوق يمكن أن يستخدم لإنشاء احتياطيات صناعية من المعادن الحرجة من خلال شراء عقود آجلة. وتجدر الإشارة إلى أن سينج، أحد مهندسي المشروع، عاد مؤخراً إلى الإدارة بعد فترة عمل في شركة“بي جي آي إم” لإدارة الدخل الثابت.

هذا النهج لا يختلف عن الاستثمار الكبير في شركات التكنولوجيا من قبل بعض الدول الآسيوية، مثل استثمار شركة“تماسيك” السنغافورية في شركتي“مايكروسوفت” و”إنفيديا”.

ولكن استثمار“تماسيك” في شركة العملات المشفرة المفلسة“إف تي إكس”يظهر بعض المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع.

معظم الصناديق السيادية الأخرى، مثل تلك الموجودة في الكويت والنرويج وأبوظبي، تأسست في منتصف القرن العشرين بفضل الفوائض المالية من عائدات النفط.

ومع ذلك، فإن بعض الولايات الأميركية، بما في ذلك ألاسكا، ونيو مكسيكو، وتكساس، حققت نجاحاً في إنشاء صناديق استثمار حكومية خاصة بها بتمويل من موارد الطاقة والمعادن. كما أن دولاً أخرى مثل كندا وأستراليا قد أدارت صناديق ثروة سيادية بنجاح.

موافقة الكونجرس

إنشاء أي صندوق سيحتاج إلى موافقة الكونجرس، حيث من المرجح أن تشهد المعركة حول مصدر التمويل المحتمل جدلا كبيرا.

ولم يبدأ البيت الأبيض بعد في التواصل مع المشرعين بشأن الفكرة، رغم أنهم يخططون لمناقشتها مع الكونغرس والقطاع الخاص في المستقبل القريب.

في العام الماضي، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة الجمهوري بيل كاسيدي من لويزيانا والمستقل أنجوس كينج من ولاية مين، إنشاء صندوق استثماري مع أرباح تساعد في تعزيز مزايا الضمان الاجتماعي.

تحظى فكرة إنشاء صندوق سيادي أمريكي ببعض الدعم الخارجي، قال الملياردير مدير صندوق التحوط جون بولسون، يوم الخميس، إنه يدعم فكرة إنشاء الولايات المتحدة صندوقاً يفوق الـ1.7 تريليون دولار التي تستخدمها النرويج للاستثمارات.

وقال بولسون في مقابلة مع“بلومبرج”:“سيكون من الرائع أن تنضم أميركا إلى هذا الزخم، وبدلاً من الديون، سيكون لدينا مدخرات”، مضيفا:“سيكون هذا الصندوق، مع مرور الوقت، أكبر من أي صندوق موجود حالياً”.

لكن النقاد يجادلون بأن الصندوق يمكن أن يُستغل للمشاريع السياسية للرؤساء، وقد يكون من الصعب تمويله، خصوصاً في ظل استمرار الدولة في تكبد عجز مالي كبير يساهم في ديون وطنية تتجاوز 35 تريليون دولار.

وقال ترمب في حديثه أمام قادة الاقتصاد الخميس، إنه يتصور أن الصندوق سيكون وسيلة لمعالجة قضايا الديون المستمرة، وسيتم تمويله من خلال خطته لفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات.

وأضاف ترمب:“سنكون قادرين على الاستثمار في مراكز تصنيع حديثة، وقدرات دفاعية متطورة، وأبحاث طبية متقدمة، والمساعدة في توفير مليارات الدولارات من خلال الوقاية من الأمراض”

وقال أيضاً:“وكثيرون من الأشخاص في هذه الغرفة سيساعدون في تقديم المشورة والتوصيات للاستثمارات الخاصة بهذا الصندوق”.

المصدر: