14.7 مليار جنيه حجم الأصول المُدارة لـ((إن أي كابيتال)) بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة“إن أي كابيتال”، إن حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، سجل 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية.
واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال.
موضوعات متعلقة وزير
الاتصالات: نتعاون مع الدول المتقدمة لتوطين صناعة تكنولوجيا
المعلومات “مبادلة” الإماراتية تبتدى اهتمامها بمزايدة“إيجاس” للبحث عن الغاز فى مصر البطالة في كندا ترتفع إلى مستويات تثير القلق خلال أغسطس
وأشار متولي، إلى تحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي، لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة.
وأضاف أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.
واتصالًا، استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة ((إن أي كابيتال)) لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس“أيادي” حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما تطرق إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة ((إن أي كابيتال))، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.
وفي سياق آخر، عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة “عربية أونلاين” للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها“إن أي كابيتال” في وقت سابق، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.
على جانب آخر؛ التقت وزيرة التخطيط، أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة ((إن أي للاستشارات))، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.
MENAFN07092024000202011048ID1108647046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.