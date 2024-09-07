14.7 مليار جنيه حجم الأصول المُدارة لـ((إن أي كابيتال)) بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة“إن أي كابيتال”، إن حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، سجل 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية.

واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال.

موضوعاتالاتصالات: نتعاون مع الدول المتقدمة لتوطين صناعة المعلومات “مبادلة” الإماراتية تبتدى اهتمامها بمزايدة“إيجاس” للبحث عن الغاز فى مصر البطالة في كندا ترتفع إلى مستويات تثير القلق خلال أغسطس

وأشار متولي، إلى تحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي، لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة.

وأضاف أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.

واتصالًا، استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة ((إن أي كابيتال)) لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس“أيادي” حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.

كما تطرق إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة ((إن أي كابيتال))، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.

وفي سياق آخر، عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة “عربية أونلاين” للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها“إن أي كابيتال” في وقت سابق، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.

على جانب آخر؛ التقت وزيرة التخطيط، أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة ((إن أي للاستشارات))، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.