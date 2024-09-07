الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

(MENAFN
- Palestine News Network
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الجزائر / PNN-
يتوجه نحو 24 مليون جزائري، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، لفترة تمتد لخمس سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم: مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن، موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.
ويبلغ عدد مكاتب التصويت قرابة 63 ألف مكتب، بينما يصل عدد المؤطرين إلى نحو 500 ألف مؤطر.
وبالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، فقد انطلقت عملية التصويت الاثنين الماضي بهيئة ناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخب (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة, 43.15 بالمائة.
كما انطلقت الأربعاء المنصرم عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر.
وتخص هذه العملية 116064 ناخبا مسجلا عبر 134 مكتبا، بـ51 بلدية موزعة على 16 ولاية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم تحديد تواريخ تقديم موعد الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة، حيث تراوحت عملية التقديم ما بين 72 ساعة و24 ساعة قبل موعد الاقتراع.
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