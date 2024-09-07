الجزائريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

MENAFN - Palestine News ) الجزائر / PNN-يتوجه نحو 24 مليون جزائري، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، لفترة تمتد لخمس سنوات.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم: مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن، موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت قرابة 63 ألف مكتب، بينما يصل عدد المؤطرين إلى نحو 500 ألف مؤطر.

وبالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، فقد انطلقت عملية التصويت الاثنين الماضي بهيئة ناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخب (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة, 43.15 بالمائة.

كما انطلقت الأربعاء المنصرم عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر.

وتخص هذه العملية 116064 ناخبا مسجلا عبر 134 مكتبا، بـ51 بلدية موزعة على 16 ولاية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم تحديد تواريخ تقديم موعد الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة، حيث تراوحت عملية التقديم ما بين 72 ساعة و24 ساعة قبل موعد الاقتراع.