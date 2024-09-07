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بعد رسائل حماس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليبه في أنفاق غزة

9/7/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أجرى "تغييرًا" على أساليب القتال في الأنفاق، بعد مقتل 6 من الأسرى في قطاع غزة، و"التعليمات الجديدة" التي أصدرتها "حماس" بذلك الشأن.

وذكرت المصادر، أن "جيش الاحتلال قرر تغيير أساليب قتاله داخل الأنفاق في غزة"، وذلك للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وأضافت أن الأساليب الجديدة، ستجعل القتال "أكثر صعوبة وتعقيدًا، لأن الرسالة التي أوصلتها حركة "حماس"، هي أنه إذا استمر الجيش الإسرائيلي في عملياته تحت الأرض، فإنه سيتسبب بمقتل مختطفين".

وكان جيش الاحتلال عثر في وقت سابق على جثث 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أكدت "حركة حماس"، إصدار "تعليمات جديدة لحراس الأسرى" بشأن التعامل معهم، في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع الاحتجاز.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن "وثيقة" عثر عليها الجيش الإسرائيلي، تؤكد أن قادة "حماس" قضَوا سنوات لتطوير خطة عرفت باسم "إستراتيجية معركة الأنفاق"، لمواجهة جيش الاحتلال، قبل وقت طويل من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب الوثائق المكتشفة، فإن قادة ألوية "حماس"، راجعوا الأنفاق أسفل غزة، وحددوا الأماكن الحيوية تحت الأرض، وعلى السطح التي تحتاج إلى "تحصين".

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