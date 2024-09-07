بعد رسائل حماس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليبه في أنفاق غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أجرى "تغييرًا" على أساليب القتال في الأنفاق، بعد مقتل 6 من الأسرى في قطاع غزة، و"التعليمات الجديدة" التي أصدرتها "حماس" بذلك الشأن.
وذكرت المصادر، أن "جيش الاحتلال قرر تغيير أساليب قتاله داخل الأنفاق في غزة"، وذلك للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وأضافت أن الأساليب الجديدة، ستجعل القتال "أكثر صعوبة وتعقيدًا، لأن الرسالة التي أوصلتها حركة "حماس"، هي أنه إذا استمر الجيش الإسرائيلي في عملياته تحت الأرض، فإنه سيتسبب بمقتل مختطفين".
وكان جيش الاحتلال عثر في وقت سابق على جثث 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، أكدت "حركة حماس"، إصدار "تعليمات جديدة لحراس الأسرى" بشأن التعامل معهم، في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع الاحتجاز.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن "وثيقة" عثر عليها الجيش الإسرائيلي، تؤكد أن قادة "حماس" قضَوا سنوات لتطوير خطة عرفت باسم "إستراتيجية معركة الأنفاق"، لمواجهة جيش الاحتلال، قبل وقت طويل من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وبحسب الوثائق المكتشفة، فإن قادة ألوية "حماس"، راجعوا الأنفاق أسفل غزة، وحددوا الأماكن الحيوية تحت الأرض، وعلى السطح التي تحتاج إلى "تحصين".
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