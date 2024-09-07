برهم يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز التعاون في مجال التعليم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم السبت، مع سفير جنوب إفريقيا في فلسطين شون باينيفيلدت، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم.
وأكد برهم أهمية تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين فلسطين وجنوب إفريقيا، مُشيراً إلى الدعم الذي قدَّمته جنوب إفريقيا لقطاع التعليم الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية تعزيز دعم هذا القطاع بشكل أكبر، خاصة بقطاع غزة، في ظل عدوان الاحتلال المُتواصل.
وقدَّم الوزير شرحا للسفير حول واقع المدارس والجامعات التي تعرَّضت للتدمير، نتيجة العدوان على غزة، مُشددا على أهمية إعادة الأمل لعشرات آلاف الطلبة؛ في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
من ناحيته، أشاد السفير باينيفيلدت بصمود الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أنَّ أبواب بلاده ستبقى مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني، بما يضمن تعزيز صموده، واستمرار العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.
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