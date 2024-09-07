برهم يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز التعاون في مجال التعليم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- بحث والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم السبت، مع سفير جنوب إفريقيا في فلسطين شون باينيفيلدت، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم.

وأكد برهم أهمية تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين فلسطين وجنوب إفريقيا، مُشيراً إلى الدعم الذي قدَّمته جنوب إفريقيا لقطاع الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية تعزيز دعم هذا القطاع بشكل أكبر، خاصة بقطاع غزة، في ظل عدوان الاحتلال المُتواصل.

وقدَّم الوزير شرحا للسفير حول واقع المدارس والجامعات التي تعرَّضت للتدمير، نتيجة العدوان على غزة، مُشددا على أهمية إعادة الأمل لعشرات آلاف الطلبة؛ في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أشاد السفير باينيفيلدت بصمود الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أنَّ أبواب بلاده ستبقى مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني، بما يضمن تعزيز صموده، واستمرار العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.