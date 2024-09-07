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الاحتلال يغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم

9/7/2024 4:33:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /
PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش"،
أمام حركة المركبات من وإلى بيت لحم.

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