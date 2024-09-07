الاحتلال يغلق المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم
التاريخ
9/7/2024 4:33:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /
PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش"،
أمام حركة المركبات من وإلى بيت لحم.
MENAFN07092024000205011050ID1108647039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.