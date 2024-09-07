كيف أثرت حرب غزة على النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا؟

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- سعيا للتمدد لمجابهة التطويق والوجود لمنافسة الخصوم، ركزت السياسية الخارجية الإسرائيلية طيلة العقدين الماضيين على القارة الأفريقية وأبرمت شراكات اقتصادية وأمنية مع العديد من الأنظمة لكسب أصواتها وتأييدها داخل الهيئات الأممية.
لكن مجزرة المستشفى العمداني التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شكلت نقطة تحول في المواقف الأفريقية إذ تزايدت الجبهة الداعمة للقضية الفلسطينية على حساب الكيان الإسرائيلي.
وقد ألقت الحرب الجارية على غزة بظلالها على العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل وزادت من الأصوات المناهضة لوجودها في القارة. مسار العلاقات
لسنوات عديدة ظلت العلاقات الأفريقية الإسرائيلية مرهونة بالقضية الفلسطينية، وكانت المواقف الأفريقية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تدور في فلك العلاقات العربية الإسرائيلية.
وبحكم التشابه في مسارات التحرر الوطني من الاستعمار، كانت المواقف الأفريقية مساندة لقضية فلسطين لكن ذلك التأييد تراجع مع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 واتفاق أوسلو سنة 1994 والتطبيع العربي الإسرائيلي.
وتزامنت زيارة السياسي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثانية لأفريقيا عام 2014 مع تأسيس "اللوبي الأفريقي" داخل الكنيست للعمل من أجل تنشيط العلاقات مع الحكومات الأفريقية لاستمالتها من أجل التصويت داخل المنظومة الدولية.
وعندما طُرح مشروع القرار الأميركي المتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأمم المتحدة عام 2018 لم يؤيده من القارة الأفريقية سوى 8 دول، بينما تغيبت وامتنعت عن التصويت البقية الأخرى.
وتحت شعار "العودة إلى أفريقيا" استطاعت إسرائيل تطبيع العلاقات مع 46 دولة أفريقية، وكثف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زياراته للقارة، إذ قام بجولة لـ4 دول بمنطقة حوض النيل شملت أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.
كما حضر اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عام 2017 في ليبيريا، وقام بزيارة إلى تشاد سنة 2019 بعد إعادة تطبيع العلاقات معها.
ورغم أن تحركات اللوبي الإسرائيلي جاءت لفك العزلة الدبلوماسية واختراق العمق الأفريقي، فإنه فشل في تنظيم القمة الأفريقية الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد عام 2017 في توغو.
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