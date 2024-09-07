كيف أثرت حرب غزة على النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا؟

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- سعيا للتمدد لمجابهة التطويق والوجود لمنافسة الخصوم، ركزت السياسية الخارجية الإسرائيلية طيلة العقدين الماضيين على القارة الأفريقية وأبرمت شراكات اقتصادية وأمنية مع العديد من الأنظمة لكسب أصواتها وتأييدها داخل الهيئات الأممية.

لكن مجزرة المستشفى العمداني التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شكلت نقطة تحول في المواقف الأفريقية إذ تزايدت الجبهة الداعمة للقضية الفلسطينية على حساب الكيان الإسرائيلي.

وقد ألقت الحرب الجارية على غزة بظلالها على العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل وزادت من الأصوات المناهضة لوجودها في القارة.

لسنوات عديدة ظلت العلاقات الأفريقية الإسرائيلية مرهونة بالقضية الفلسطينية، وكانت المواقف الأفريقية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تدور في فلك العلاقات العربية الإسرائيلية.

وبحكم التشابه في مسارات التحرر الوطني من الاستعمار، كانت المواقف الأفريقية مساندة لقضية فلسطين لكن ذلك التأييد تراجع مع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 واتفاق أوسلو سنة 1994 والتطبيع العربي الإسرائيلي.

وتزامنت زيارة السياسي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثانية لأفريقيا عام 2014 مع تأسيس "اللوبي الأفريقي" داخل الكنيست للعمل من أجل تنشيط العلاقات مع الحكومات الأفريقية لاستمالتها من أجل التصويت داخل المنظومة الدولية.

وعندما طُرح مشروع القرار الأميركي المتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأمم المتحدة عام 2018 لم يؤيده من القارة الأفريقية سوى 8 دول، بينما تغيبت وامتنعت عن التصويت البقية الأخرى.

وتحت شعار "العودة إلى أفريقيا" استطاعت إسرائيل تطبيع العلاقات مع 46 دولة أفريقية، وكثف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زياراته للقارة، إذ قام بجولة لـ4 دول بمنطقة حوض النيل شملت أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.

كما حضر اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عام 2017 في ليبيريا، وقام بزيارة إلى تشاد سنة 2019 بعد إعادة تطبيع العلاقات معها.

ورغم أن تحركات اللوبي الإسرائيلي جاءت لفك العزلة الدبلوماسية واختراق العمق الأفريقي، فإنه فشل في تنظيم القمة الأفريقية الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد عام 2017 في توغو.