الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة جبارين من بلدة بيتونيا غربا، أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت خمسة آخرين- لم تعرف هويتهم بعد، أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالا.
MENAFN07092024000205011050ID1108646939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.