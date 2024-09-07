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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من رام الله

9/7/2024 3:13:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة جبارين من بلدة بيتونيا غربا، أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت خمسة آخرين- لم تعرف هويتهم بعد، أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالا.

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