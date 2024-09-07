فلسطين تختتم مشاركتها في معرض العاصمة للكتاب في القاهرة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/ PNN-
اختتمت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، مشاركتها في فعاليات معرض
العاصمة للكتاب، في نسخته الأولى، والمنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
وشارك في اللقاء الخاص بفعالية
"قراءات شعرية وسردية فلسطينية" الكاتب أحمد عيسى، والشاعر ناصر عطا الله، والشاعرة نجوى شمعون، وأدار الندوة أحمد عوض من سفارة فلسطين، بحضور المستشار الثقافي ناجي الناجي، وحشد من الشعراء، والكتّاب، والمثقفين، وجمهور المعرض.
وحرص المشاركون على تقديم قراءات شعرية وسردية لنصوص فلسطينية معاصرة تحاكي الوضع الراهن، وتسلط الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة المستمرة.
يذكر أن
سفارة فلسطين قد شاركت في المعرض عبر جناح للكتب، وكذلك عقدت ثلاث ندوات وأمسيات في إطار البرنامج الثقافي للمعرض، تناولت خلالها: تغطية الإعلام الدولي للحرب على قطاع غزة،
ودور الثقافة في مواجهة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى فعالية قراءات شعرية وسردية من فلسطين.
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