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فلسطين تختتم مشاركتها في معرض العاصمة للكتاب في القاهرة

9/7/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/ PNN-
اختتمت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، مشاركتها في فعاليات معرض العاصمة للكتاب، في نسخته الأولى، والمنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
وشارك في اللقاء الخاص بفعالية
"قراءات شعرية وسردية فلسطينية" الكاتب أحمد عيسى، والشاعر ناصر عطا الله، والشاعرة نجوى شمعون، وأدار الندوة أحمد عوض من سفارة فلسطين، بحضور المستشار الثقافي ناجي الناجي، وحشد من الشعراء، والكتّاب، والمثقفين، وجمهور المعرض.
وحرص المشاركون على تقديم قراءات شعرية وسردية لنصوص فلسطينية معاصرة تحاكي الوضع الراهن، وتسلط الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة المستمرة.
يذكر أن
سفارة فلسطين قد شاركت في المعرض عبر جناح للكتب، وكذلك عقدت ثلاث ندوات وأمسيات في إطار البرنامج الثقافي للمعرض، تناولت خلالها: تغطية الإعلام الدولي للحرب على قطاع غزة،
ودور الثقافة في مواجهة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى فعالية قراءات شعرية وسردية من فلسطين.

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