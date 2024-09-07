الخارجية المصرية تدين قتل المتضامنة عائشة إيزغي برصاص الاحتلال في بلدة بيتا

MENAFN - Palestine News ) القاهرة/ PNN-أدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي جنوب نابلس، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأكد أبو زيد في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن تلك الجريمة تشكل دليلا جديدا على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استنكر ما أضحى يواجهه المجتمع الدولي من مأزق أخلاقي غير مسبوق، نتيجة الفظائع التي تُرتكب بحق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود طويلة.