الخارجية المصرية تدين قتل المتضامنة عائشة إيزغي برصاص الاحتلال في بلدة بيتا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/ PNN-
أدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي جنوب نابلس، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد أبو زيد في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن تلك الجريمة تشكل دليلا جديدا على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر ما أضحى يواجهه المجتمع الدولي من مأزق أخلاقي غير مسبوق، نتيجة الفظائع التي تُرتكب بحق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود طويلة.
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