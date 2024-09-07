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الاحتلال يعتقل مواطنا ومستعمروه يعتدون على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا

9/7/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل، فيما اعتدى مستعمرون على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سليم حلمي الوراسنة، بعد دهم وتفتيش منزله في المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستعمرين مسلحين اعتدوا بأعقاب البنادق على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا جهاد النواجعة، بينما كان متوجها بمركبته من منطقة واد ماعين الى قرية سوسية، وجرى نقله الى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، بعد اصابته بكسور في الأضلاع.

كما أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه مركبات المواطنين في منطقة ام الخير، ونكل بركابها، ما أعاق حركة تنقل المواطنين بين خرب يطا ومدينة يطا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، وفتشت عددا من المنازل، عرف من أصحابها:
راجح عثمان جبارين، ومحمود عبد النبي الدغامين.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية، ونكلت بالمواطنين خلال احتجازهم، او احتجاز مركباتهم، في معظم مناطق محافظة الخليل.

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