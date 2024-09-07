شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم السبت ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتخللها دهم وتفتيش بالمنازل والعبث في محتوياتها.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال اعتقل الشاب نضال عبد العزيز عبد الغني، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في القرية.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة جبارين من بلدة بيتونيا غربا، أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت خمسة آخرين- لم تعرف هويتهم بعد، أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالا.
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