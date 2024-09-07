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شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

9/7/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم السبت ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتخللها دهم وتفتيش بالمنازل والعبث في محتوياتها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال اعتقل الشاب نضال عبد العزيز عبد الغني، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في القرية.


وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين من مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة جبارين من بلدة بيتونيا غربا، أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت خمسة آخرين- لم تعرف هويتهم بعد، أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالا.

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